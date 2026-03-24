El abogado Ricardo Olivera García, quien representa ante la Justicia civil al empresario Arturo Vargas, presentó una denuncia por desacato contra Francisco de Posadas, en el marco de la venta del grupo Magnolio. En agosto, el juez en lo civil de 16° turno, Hugo Rundie, dictó medidas cautelares para impedir que se fusionara el semanario Búsqueda con la revista Galería, por entender que iba contra el proceso de compra por parte de Vargas de las empresas del grupo de De Posadas. De esa forma, la fusión de ambas publicaciones –que sería denominada Nueva Búsqueda– quedó suspendida por resolución judicial, con el fin de evitar cualquier acto que signifique un cambio en el giro de las empresas comprendidas en el negocio, hasta que este no termine de concretarse.

Sin embargo, Olivera denunció que De Posadas estaba promocionando una nueva publicación llamada Corpo que tenía el mismo esquema que la fusión [del semanario y la revista] en cuanto a “su concepción editorial” y “estrategia comercial”. “Esta nueva revista pretende operar como un vehículo alternativo para llevar adelante el mismo proyecto empresarial que la Justicia impidió ejecutar dentro de las estructuras de Búsqueda y Galería”, señala la denuncia.

En ese sentido, plantea que lo que se busca con Corpo es trasladar el mercado publicitario de Búsqueda y Galería, dado que se ofreció publicidad a los mismos anunciantes, se difundió una gacetilla muy similar a la planteada para Nueva Búsqueda y se convocó al lanzamiento de Corpo en Grupo Magnolio en el marco de un desayuno, similar a los eventos organizados por Búsqueda.

“Con el evidente propósito de disimular su intervención directa en esta maniobra, Francisco de Posadas ha recurrido a una sociedad interpuesta denominada La guitarrita SA que figura solo formalmente como titular de la revista Corpo”, plantea Olivera en su denuncia que detalla que los titulares de La guitarrita SA son Jorge Piñeyrúa e Ignacio Abadie, socios minoritarios del Grupo Magnolio y “dependientes del Sr. De Posadas”. En el caso de Abadie, se trata de “un íntimo amigo de la infancia” de De Posadas.

Entre los elementos planteados en la denuncia, se encuentra un comunicado publicado por Búsqueda y Galería en el que se brinda información sobre el contexto en el que surgió Corpo.

“La idea de publicar la revista Corpo surge después de que el Grupo Magnolio no pudiera concretar, por orden judicial, su intención de fusionar al semanario con la revista. Ante esa negativa, la gerente comercial del grupo, Karen Jawetz, envió a todas las agencias de publicidad, las agencias de comunicación y las empresas avisadoras del [semanario y la revista] una gacetilla ofreciendo publicidad en esa nueva publicación”, señala el comunicado que agrega que el formato de esa gacetilla para Corpo “es muy similar al que antes Jawetz había enviado para vender la nueva publicación que se pretendía hacer con la fusión [de]] Búsqueda y Galería”.

El comunicado también informa que la propuesta comercial incluía “la realización de desayunos con personalidades y almuerzos empresariales, eventos que hizo Búsqueda en 2023, 2024 y 2025”.

“Varios empresarios se han comunicado con nosotros para informarse sobre la nueva revista, porque interpretaron que está directamente relacionada con el semanario. Búsqueda y Galería no tienen absolutamente nada que ver con esta nueva publicación. En definitiva, se trata de una competencia directa, que además podría significar un desacato de una orden judicial y que es totalmente ajena a nuestras prácticas comerciales y periodísticas”, expresaron.

El abogado pidió a la justicia que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General de la Nación para evaluar la posible comisión de un delito de desacato de la medida ordenada por Rundie en agosto, algo previsto en el artículo 173 del Código Penal, por “desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público”. Además, pidió que sean retirados de circulación el primer ejemplar de la revista Corpus y que el empresario se abstenga de seguir con el proyecto o realizar cualquier acción que tenga como cometido desviar hacia la nueva publicación los contenidos y anunciantes “que históricamente han correspondido al semanario Búsqueda”.