El sábado pasado, la Justicia imputó al padre del adolescente de 15 años que fue encontrado en una cuneta en Flor de Maroñas. Se formalizó el proceso en su contra por los delitos de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica. La fiscal de Homicidios de 1er turno, Sabrina Flores, quien está a cargo del caso, solicitó la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

La madre declaró ante la Policía que el padre había discutido con el adolescente y lo había puesto en penitencia. Luego contó que ella se fue a dormir y sobre las 3.00 del viernes pasado vio que el adolescente no estaba en su cuarto. Salieron a buscarlo por el barrio y lo encontraron en una zanja cerca de su casa, según consignó El Observador.

Este lunes, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, manifestó su “tristeza” y “bronca” por la muerte de “un gurí de 15 años”, según consignó Teledoce. También contó en una rueda de prensa que en la mañana las autoridades de la ANEP habían estado acompañando a “la comunidad” de la UTU de Flor de Maroñas, donde concurría el adolescente, porque “esto va a implicar un trabajo con los adultos de la institución, los estudiantes y la familia”.

Caggiani dijo que la institución había hecho una denuncia el año pasado por “situaciones de violencia”, que se radicó “en los lugares en los que se debe presentar”, pero “tuvo una resolución que no fue la que esperaba el sistema educativo”.

“Ahora, a acompañar a recomponer a esa comunidad y, después, a evaluar qué se puede mejorar de la protección de las infancias y adolescencias, en el sentido de lo que puede hacer el sistema educativo. También hay otra matriz de política pública y comunitaria que tiene que activarse en esta situación”, opinó.