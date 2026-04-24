Este viernes se realizó una audiencia en el juzgado de Crimen Organizado de segundo turno, a pedido de la defensa de Charles Carrera, en el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior [MI] (2010-2017).

El abogado Juan Manuel González Rossi pidió a la jueza Diovanet Olivera que la fiscal del caso, Sandra Fleites, se limite a investigar los hechos vinculados a la causa. Según supo la diaria, la audiencia fue reclamada luego de que conocieran algunas diligencias que estaba realizando la fiscalía, como una pericia de Policía Científica sobre el perfil de Facebook del exsenador, un pedido a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que remita las declaraciones juradas de Carrera desde 2025 y varios documentos con la firma de Carrera, que fueron pedidos al Ministerio del Interior, para realizar una pericia caligráfica.

Además, Fleiteas citó como indagada a la entonces directora de Asuntos Internos Estela González y tiene previsto convocar a otras personas también como indagadas.

Durante la audiencia, la defensa de Carrera planteó que la fiscalía se está excediendo en su rol de investigación y apunta a información que no tiene que ver con la causa por la que Carrera está siendo investigado. En su argumentación, la defensa de Carrera mencionó el artículo 45 del Código de Proceso Penal que define las atribuciones de la fiscalía. En su literal, K señala que la fiscalía puede “solicitar, en forma fundada, a las instituciones públicas o privadas, toda información que sea necesaria en el marco de la investigación que se encuentre realizando y esté disponible en sus registros, siempre que la entrega no implique afectación de garantías o derechos fundamentales de las personas”.

Asimismo, señala que las decisiones de la fiscalía “se dictarán bajo los principios de legalidad y objetividad, con expresión precisa de las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los hechos”.