La fiscal de Rivera de tercer turno, Alejandra Domínguez, investiga el caso de un niño de 9 años que fue ingresado con convulsiones al Hospital de Rivera en la tarde del lunes.

El niño fue llevado en brazos por su padre y fue ingresado a emergencia. Una vez que lo estabilizaron, se le realizaron exámenes de sangre y orina, y el informe del laboratorio registró positivo de cocaína.

Ante esos resultados, se dio cuenta al juzgado especializado en violencia de género y a la fiscalía, que ya comenzó a investigar penalmente el caso para saber cómo accedió el niño a la sustancia.

El juzgado de violencia de género dispuso que, una vez que el niño sea dado de alta, sea enviado al sistema de protección del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU) del Uruguay para que los técnicos, junto con el Poder Judicial, evalúen desde el punto vista social y psicológico la situación del niño y su familia.

Según informó a la diaria Marcio Pintos, director departamental del INAU en Rivera, el niño se encuentra estable y que la tarea del INAU es “cuidarlo y protegerlo”, además de acompañar la investigación judicial. Pintos agregó que a partir de que sea dado de alta, comenzarán a analizar si hay algún familiar que pueda hacerse cargo de él mientras se investiga la eventual responsabilidad de su padre o su abuela, con quienes vivía el niño. En caso de que se descarte que el niño accedió a la droga en su casa o a través de quienes viven allí, podría regresar a su hogar.