Este jueves se realizó la primera reunión del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. La instancia se desarrolló en la Torre Ejecutiva y fue encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En el marco de la centralidad que ha tomado el caso de Jonathan Correa, en la instancia participaron varios ministros y el presidente de la República, Yamandú Orsi. Como resolución del encuentro, se informó sobre la instalación de la Comisión Especial de Atención Transitoria, destinada a intervenir de forma “urgente en situaciones críticas” y así “brindar una respuesta estatal efectiva”, se informó a través de un comunicado.

En la reunión del gabinete estuvieron presentes representantes de los ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública, Vivienda, Trabajo, Interior y Economía. Además, se hicieron presentes representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, brindó declaraciones luego de la instancia y destacó que este gabinete surge como resultado de la aplicación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, impulsada por la hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El jerarca detalló que dentro de los ministerios presentes, el Ministerio del Interior no se encontraba reglamentariamente previsto en el gabinete, pero se entendió que debía ser invitado a la sesión.

“Vamos en dirección de quebrar la fragmentación que existe en las políticas de infancia en Uruguay”, enfatizó Civila en referencia al gabinete. Agregó que en esa línea se pretende “construir respuestas unificadas” para las que “no puede haber excusas en el Estado”.

“Venimos de casos dolorosos que se reiteran a lo largo de los años; hay fallas en los protocolos, hay fallas en las respuestas”, reconoció el jefe de la cartera.

Ese escenario, según Civila, se revierte con “un trabajo integral” que debe ser llevado adelante por parte de las “distintas instituciones del Estado”. Sobre la conformación de la Comisión Especial de Atención Transitoria, el ministro planteó que lo que se busca es “un espacio donde la ciudadanía puede alertar” sobre situaciones que impliquen “riesgo de vida”. Civila detalló que ya se avanzó con “la designación de las personas” que la integran y puntualizó que la misma tendrá “equipos técnicos de respaldo”.

El jerarca puntualizó que se buscará atacar situaciones vinculadas a la infancia y la adolescencia que “escapan a las distintas instituciones del Estado” y donde “no queda muy claro quién, cómo y cuándo tiene que dar la respuesta”. Planteó que eso tiene que “clarificarse”. Con ese espíritu, Civila adelantó que se van a “revisar todos los protocolos de actuación” de las distintas instituciones.

El ministro de Desarrollo Social comentó que muchas veces “se realizan investigaciones” para “dilucidar dónde están los problemas”; sin embargo, ahora no se pretende “quedar en el diagnóstico”, sino tratar de adelantar una “respuesta”. En este marco, reconoció que “el caso de Jonathan estuvo en la conversación” del gabinete. Reafirmó que, por lo pronto, se trata de un hecho que tiene investigaciones en curso.

Por último, el ministro también se refirió al mensaje que le dejó el presidente a los presentes, alineado con que “ningún gurí o ninguna gurisa del Uruguay” quede “por fuera de la respuesta” del Estado.

Lo que se viene haciendo

Civila comentó que el esfuerzo orientado a la infancia y a la adolescencia “ya se viene haciendo”, ya que se estableció como prioridad de inversión en el presupuesto quinquenal. El jefe de la cartera se refirió a los ejemplos del Bono Crianza y del grupo de medidas que fueron implementadas “en materia de política educativa”.

“Esto es una nueva construcción para dar respuestas sin dilaciones a estas necesidades de nuestras infancias y adolescencias”, planteó en referencia a las acciones anunciadas el jueves. “Empezamos un proceso que se va a nutrir de muchas cosas que ya se vienen haciendo durante este año de gestión y cosas que se han hecho históricamente en el país”, agregó en la misma línea.

“Vamos a estar comunicando un plan que se inicia dentro de pocos días con presencia de organizaciones en territorio trabajando con la comunidad”, adelantó Civila como parte de otro de sus anuncios. Puntualizó que también se plantea en este marco de atención de la infancia y la adolescencia el carácter de “actor fundamental” del Poder Judicial.