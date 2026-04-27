La Justicia formalizó el proceso contra el padre del niño de 9 años que la semana pasada ingresó al hospital de Rivera con convulsiones, y los exámenes registraron rastros de cocaína en sangre, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

A pedido de la fiscal de Rivera de tercer turno, Alejandra Domínguez, la Justicia le imputó al padre un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, disponiendo como medida cautelar mientras continúa el proceso el arresto domiciliario total con tobillera durante 180 días. El hombre, de 35 años, negó su responsabilidad en el delito que se le imputó, por lo que rechazó una condena por juicio abreviado.

Según informó Margarita Silva, periodista de Radio Activa, el niño será dado de alta en las próximas horas y pasará al cuidado del Instituto del Niño y Adolescente, mientras se define su situación. El niño, que fue llevado por su padre al hospital, vivía con su padre y su abuela en Rivera desde 2023, y antes había estado en dependencias del régimen de amparo del INAU.

Tras ser dado de alta, el niño retomará su asistencia a la escuela y será acompañado por un referente del INAU hasta que, en coordinación con el juzgado de familia, se determine si hay algún familiar que pueda hacerse cargo de él.