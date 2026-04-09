El senador colorado Andrés Ojeda presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior (MI), en la cual solicita que sancione al subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, por declaraciones que realizó en un programa de radio al ser entrevistado.

En la denuncia, según informó El País, se señala que Clavijo dijo en Doble click que no entendía los dichos del secretario general del Partido Colorado, quien dijo que la “montaña había parido un ratón”, en referencia al Plan Nacional de Seguridad. Clavijo dijo: “Nosotros no somos nada de eso, y si tuviéramos que ser algo que se está enfrentando a la criminalidad, por lo menos yendo a nuestra fauna, somos un puma bravo”.

Para Ojeda, los dichos de Clavijo son una “infracción grave” y “no constituyen meras opiniones personales aisladas ni pueden ampararse en la libertad de expresión en abstracto. Se trata de manifestaciones proselitistas emitidas por un funcionario policial en actividad, desde una posición de autoridad institucional”.

El senador colorado citó la Ley Orgánica Policial y expresó que allí se sostiene que el policía debe “abstenerse, mientras no pase a situación de retiro, de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República”.

A su entender, es necesario que el Ministerio del Interior abra un “sumario administrativo, a efectos de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan”.