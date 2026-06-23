Conexión Ganadera: damnificados alcanzaron acuerdo para repartir 35 millones de dólares

El síndico Alfredo Ciavatone presentará este martes un escrito anunciando el acuerdo firmado por más del 85% de los 4.300 damnificados de Conexión Ganadera, lo que les permitirá distribuir los bienes del fondo, según informó a la diaria el abogado Juan Pablo Decia.

El acuerdo deberá ser analizado por el juez de Concurso, Leonardo Méndez, quien por ley debe hacer una revisión formal del acuerdo alcanzado y del proceso que terminó en su concreción. Una vez homologado el acuerdo –algo que podría llevar algunos días–, los damnificados están en condiciones para comenzar a cobrar. El proceso implicará la conformación de un proyecto de distribución para ordenar la ejecución de los pagos.

El dinero a repartir, estimado en 35 millones de dólares, es el producto del ganado vendido por el síndico desde enero de 2025.

Por otra parte, hay un remanente fruto del dinero recuperado por otras operaciones de venta destinadas a incrementar la masa activa a disposición de los acreedores, que quedará a disposición de los acreedores que no aceptaron el acuerdo y definieron cobrar su parte a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Concurso que implican varias etapas –con sus correspondientes impugnaciones–, como el proceso de verificación de bienes y realización de inventarios, algo que podría llevar unos dos o tres años. Además, está reservado el dinero destinado a pagarles a acreedores preferenciales, como la Dirección General de Impositiva. En caso de no verificar su crédito, ese dinero se volcaría al resto de los damnificados.

Por otra parte, hay otros 35 millones de dólares correspondientes a la herencia de Gustavo Basso. Si bien en ese concurso tienen propiedad los acreedores directos de esa herencia, existen mecanismos para que, una vez que ellos cobren sus créditos, el resto se vuelque a los acreedores de Conexión Ganadera.

El acuerdo propuesto entre el síndico y los damnificados implicó la calificación de dos tipos de acreedores: los que tienen ganado a su nombre y los que invirtieron pero no tienen ganado a su nombre. Algunas personas participan en los dos grupos porque el fondo ganadero puso solo una parte de lo que invirtieron en ganado a su nombre.

El documento señala que los acreedores que tienen ganado a su nombre podrán recibir un porcentaje del precio de comercialización de cada uno de sus animales reales vendidos por la sindicatura, cobrando en total un 33,3% del precio de venta de cada animal. El acuerdo incluye los contratos de bonos, pool y engorde.

En el caso de los acreedores que tengan contratos de inversión en ganado pero no ganado real a su nombre, que son los contratos de terneros y los saldos a favor por animales inexistentes, cobrarán un porcentaje fijo del 5% de lo que hubiesen cobrado en el fondo ganadero, contando los intereses. El acuerdo alcanzó al 90% del primer grupo y el 86% de los acreedores del segundo grupo.

Una vez que el acuerdo quede firme, los damnificados podrían cobrar en un plazo de 60 días, sin necesidad de enfrentar el proceso de concurso, los riesgos del proceso –como la impugnación de los socios de Conexión Ganadera a los créditos a favor de los damnificados– y los gastos que implica.

En diálogo con la diaria, Matías Corts, representante de un grupo de damnificados, destacó que se haya alcanzado el acuerdo y señaló que “va a permitir dedicar todos los esfuerzos a aumentar los bienes embargables en la vía penal, que es donde está la posibilidad real de retorno sustancial”. Puntualizó que el acuerdo representa “solo un 10% del pasivo que se está persiguiendo”.

Consultado sobre el proceso de concurso y el trabajo que culminó en el acuerdo, Corts destacó el trabajo de la sindicatura. “Está siempre la sombra de lo que se hizo durante la vida comercial de Conexión Ganadera y el mal uso de la trazabilidad hasta el día antes de decretado el concurso, porque tuvieron la disponibilidad de hacer movimientos de ganado a discreción, sin que eso tuviese un respaldo”, señaló.