Conexión Ganadera: Justicia amplió imputación contra Maximiliano Rodríguez

La jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, dispuso la ampliación de la imputación contra el responsable de la tomadora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, por tres delitos de apropiación indebida en la causa que investiga estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera.

Según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa, la ampliación de la formalización del proceso contra Rodríguez surgió a raíz de la denuncia que realizaron los bancos BBVA, Scotiabank y el Banco República (BROU), debido a que Rodríguez consiguió financiamiento en esas entidades financieras poniendo ganado que no estaba en los campos como garantía.

Pasfer puso como garantía en esos bancos más de 7.000 cabezas de ganado, que supuestamente quedaban en los campos de Pasfer, ubicados en Puntas de Ayala, en el departamento de Treinta y Tres. Sin embargo, cuando el síndico llegó al lugar, solo encontró 70 animales. El Scotiabank le reclama un crédito de más de un millón de dólares, el BROU 1.800.000 y el BBVA 700.000 dólares. La formalización del proceso no fue impugnada por la defensa de Rodríguez.

Otro de los puntos resueltos en la audiencia fue la extensión de la medida cautelar que cumple Rodríguez mientras avanza la investigación penal. Según señalaron las fuentes, a iniciativa de la fiscalía se extendió la prisión preventiva, que Rodríguez cumple en Punta de Rieles desde marzo de este año, hasta el 1º de agosto.

Luego de esa fecha, Rodríguez pasará a cumplir prisión domiciliaria nocturna hasta el 29 de noviembre, cuando volverán a revisarse las medidas cautelares. Cuando la jueza Olivera consultó por qué se pedía una medida menos gravosa en momentos en que se estaba ampliando la formalización, el fiscal señaló que Rodríguez lo había solicitado para trabajar, y se consideró también que el retorno a su actividad podría aumentar su capacidad para resarcir a las víctimas. Por otra parte, el fiscal señaló que para la fecha en la que comenzaría a cumplir arresto domiciliario nocturno –que no le permite descontar día a día en una eventual condena con prisión efectiva– ya van a estar tomadas las declaraciones vinculadas a su caso, por lo que no es necesario la prisión preventiva para preservar el proceso.