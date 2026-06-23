Imputaron al hombre que mató a su pareja en Tres Ombúes

La Justicia imputó a un hombre de 37 años por homicidio especialmente agravado por femicidio de una mujer de 44 años, en Tres Ombúes.

El cuerpo fue encontrado el domingo en una heladera en desuso en el fondo de la casa en la que vivía junto al victimario. La mujer estaba denunciada como ausente desde el jueves pasado y tras la investigación policial, personal del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, con el apoyo de la Unidad Táctica de Canes K9 de la Guardia Republicana, encontró el cuerpo en la vivienda de Tres Ombúes.

Según informó Telemundo durante la audiencia de formalización se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días mientras continúa el proceso. El hombre, que tenía un antecedente por homicidio de 2010, declaró que golpeó a la mujer en la cabeza durante una discusión. Las pericias psicológicas realizadas por el Instituto Técnico Forense determinaron que el hombre es consciente de sus actos, lo que determinó su calidad de imputable.