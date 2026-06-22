Femicidio: una mujer de 44 años fue asesinada en Tres Ombúes

Su pareja fue detenida y es el principal sospechoso del crimen, que se investiga como femicidio.

La Policía halló este domingo el cuerpo de una mujer de 44 años que estaba denunciada como ausente desde el jueves 18 de junio. En un operativo realizado por personal del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, con el apoyo de la Unidad Táctica de Canes K9 de la Guardia Republicana, la Policía encontró el cuerpo en el fondo de la casa donde vivía con su pareja, en la zona de Tres Ombúes, Montevideo.

El hombre de 37 años fue detenido y es el principal sospechoso del crimen, que es investigado como femicidio. Según informó Policía Científica, las primeras pericias del cuerpo constataron múltiples lesiones de arma blanca.

El Ministerio del Interior informó que no había denuncias previas por violencia basada en género. El hombre que fue detenido y está a disposición de la Fiscalía, tiene antecedentes por homicidio.

Se trata del tercer femicidio en lo que va de junio. En la noche del miércoles 3, una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata, San José, por un hombre de 21 años que concurría al mismo centro de estudios de la víctima. Nueve días después, el viernes 12, una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que luego se suicidó, en un establecimiento ubicado en la zona rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo.