La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza que tuvo el caso de Jonathan Correa

La presidenta de las SCJ, Doris Morales, dijo que se trata de un “procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”.

Una delegación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) concurrió este martes a la Comisión Especial de Población y Desarrollo para brindar información sobre el accionar de la Justicia en el caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo, luego de que existieran varias denuncias previas que no fueron debidamente investigadas.

La presidenta de la SCJ, Doris Morales, informó en rueda de prensa que se dispuso un sumario a la jueza de Familia Especializada de 4° turno, Rossana Re Franschini, luego de que concluyera la investigación administrativa.

“Se hizo una investigación administrativa y, de acuerdo a lo que surgió, se decidió iniciar un sumario a la jueza. Eso no significa que estemos prejuzgando de que hubo deficiencia o mala actuación”, dijo Morales, según consignó Subrayado; agregó que “el sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”.

Luego de la denuncia de la UTU de Flor de Maroñas, a la que concurría Correa, en noviembre de 2025 la jueza dispuso que el Instituto del Niño y del Adolescente “aborde la situación”, se dé cuenta a la Fiscalía y se eleven los antecedentes.