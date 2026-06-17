Una persona privada de libertad murió tras ser apuñalada en el ex Comcar

La Policía identificó al presunto autor del homicidio, quien fue apartado del sector y puesto a disposición de la Justicia.

17 de junio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que un hombre murió este miércoles tras ser apuñalado en el módulo 4 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar) durante el horario de convivencia.

“Personal penitenciario intervino de forma inmediata y solicitó asistencia médica para una de las personas involucradas. Tras ser trasladada al centro médico del complejo, se constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma blanca en el tórax”, se informó en el comunicado.

La Policía identificó al presunto autor del homicidio y “fue apartado del sector y permanece a disposición de las actuaciones correspondientes”. El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios de 4° turno, Silvia Naupp.

El informe anual del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior informó que en 2025 se registraron 16 homicidios en unidades gestionadas por el INR, lo que implica una tasa de 1 homicidio cada 1.000 privados de libertad.