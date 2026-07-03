Dos policías fueron heridos de bala durante una rapiña a un residencial en Atahualpa

Dos policías debieron ser internados tras resultar heridos por disparos con armas de fuego mientras intervenían una rapiña en un hogar residencial para personas mayores en el barrio Atahualpa, en Montevideo, sobre el mediodía de este viernes.

De acuerdo con la información primaria brindada por la Jefatura de Policía de Montevideo, a la que accedió la diaria, los efectivos policiales habían acudido al establecimiento, ubicado en las cercanías de la intersección de Avenida Millán con la calle Juan Rodríguez Correa, cuando resultaron heridos.

Según consignó en primera instancia Subrayado con base en material de las cámaras de seguridad del residencial, los delincuentes involucrados serían tres y se dieron a la fuga. Dentro del residencial había 45 adultos mayores, que no resultaron heridos a pesar del intercambio armado.

Producto del tiroteo, el primer efectivo sufrió una herida de arma de fuego en la parte izquierda del tórax y debió ser trasladado a un block quirúrgico, mientras que la segunda sufrió una herida en su pierna derecha “con orificio de entrada y salida”, sumado a “un hematoma provocado por el impacto de un proyectil que fue contenido por su chaleco balístico”, informaron las autoridades.

En un posteo en la red social X, el ministro del Interior, Carlos Negro, ofreció el respaldo de la cartera a los efectivos policiales heridos este mediodía. En un breve texto, Negro indicó que visitó a los dos policías heridos, que continúan internados, y acotó que la “obligación primera” de las autoridades es “ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación”, así como “asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros”. “Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población”, concluyó el ministro.

La investigación continúa con actuaciones policiales y bajo la dirección de la Fiscalía. De acuerdo con Subrayado, efectivos de la Policía patrullan las zonas circundantes como parte de un operativo que involucra el ingreso de efectivos a viviendas para buscar a los responsables.

Hombre de 42 años que disparó contra un móvil policial durante un operativo fue detenido: se le incautaron varias armas

Por su parte, la Jefatura de Policía de Montevideo informó esta mañana que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos que terminaron con un policía herido de bala este jueves por la tarde, mientras participaba en un operativo del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III, en respuesta a diferentes rapiñas en la zona.

Según explicaron las autoridades policiales, el funcionario resultó herido durante una persecución luego de que el conductor de una moto que se encontraba circulando sin matrícula se diera a la fuga disparara múltiples veces contra el móvil que lo trasladaba. Debió ser internado tras recibir un disparo en el abdomen y permanece estable en CTI, “con asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico”, informaron.

El responsable, un hombre de 42 años, fue detenido tras la agresión y se le incautaron una pistola con cargador cilíndrico que había sido hurtada en 2022, así como otra de 9 milímetros, además de un revólver, cargadores y municiones. Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía competente.