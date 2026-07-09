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Justicia Víctimas
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Policía Científica (archivo, 2023). · Foto: Ernesto Ryan

Policía Científica (archivo, 2023).

Foto: Ernesto Ryan

Una mujer fue asesinada de un disparo mientras caminaba por Villa García

El jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que está “bastante avanzada la investigación” para encontrar a los autores del delito.

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La Policía investiga el asesinato el miércoles de noche de una mujer de 40 años como consecuencia de disparos en Villa García. La mujer recibió los disparos mientras caminaba con sus dos hijas por camino Mangangá y Román de Acha.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo en una rueda de prensa que se está investigando el hecho y que se recogió evidencia de la escena del crimen. “Podemos decir que está bastante avanzada la investigación por parte de la Dirección de Hechos Complejos”, señaló.

El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios de tercer turno, Adriana Edelman.

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