La Policía detuvo a seis personas por el asesinato de un niño de 12 años en las canteras del parque Rodó

Se incautaron cuatro armas de fuego y dos autos, que serán periciados por la Policía Científica.

La Policía detuvo este miércoles a seis personas en el marco de la investigación por el homicidio de un niño de 12 años en las canteras del parque Rodó el mes pasado. Los atacantes dispararon y mataron al niño e hirieron a otras cinco personas, que se habían juntado en la madrugada en la rambla, donde se estaban realizando picadas clandestinas.

Este miércoles se hicieron ocho allanamientos en Maroñas, con el objetivo de lograr la detención de personas vinculadas al hecho, informó el Departamento de Hechos Complejos en un comunicado. Finalmente, la Policía detuvo a tres hombres de 20 años, otros dos de 22 y 25, y una mujer de 20.

Además, se incautaron cuatro armas de fuego (una pistola, un revólver y dos rifles), vainas y municiones y dos autos, que serán periciados por Policía Científica. La investigación del hecho es llevada adelante por la fiscal de Homicidios de primer turno, Sabrina Flores, quien pidió los allanamientos y la detención de estas personas.

En el operativo participaron efectivos de la Policía, de la Guardia Republicana, de Operaciones Especiales y de Policía Científica.