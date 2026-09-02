La Justicia imputó por homicidio al militar que chocó a una mujer mientras llevaba a tres adolescentes del INAU en el auto

La fiscal de Las Piedras de 3er turno, Mariana Rodríguez, solicitó la formalización de la investigación contra un hombre de 40 años que el lunes de noche, mientras conducía a contramano, chocó a una mujer que manejaba una moto, quien falleció como consecuencia del siniestro.

El hombre era sargento del Ejército y llevaba en el auto a tres adolescentes que estaban bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Canelones y eran buscadas por las autoridades tras detectarse una salida no autorizada.

La Justicia lo imputó por un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes agravado, y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, habló el martes en una rueda de prensa y dijo que las tres adolescentes estaban bajo el amparo de un centro de Canelones y dos de ellas volvieron al hogar tras el accidente. La presidenta del INAU aclaró que una de ellas fue internada porque existen “indicadores de consumo de sustancias” y “ciertas alarmas vinculadas a una situación de explotación sexual que estamos investigando”.