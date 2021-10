El cerro Arequita es símbolo del departamento de Lavalleja y está representado en su escudo. Es una formación geológica que data de hace unos 120 millones de años, cuando la tierra se abrió y dejó salir el magma que luego se solidificó en un macizo rocoso de 305 metros. Se estima que era incluso más alto, pero que con el pasar del tiempo se fue erosionando. Junto al Arequita, divididos por el río Santa Lucía, que nace a 20 kilómetros, está el Cerro de los Cuervos, y entre ambos se forma un valle.

El nombre “Arequita” proviene del vocablo guaraní araicuaita, que significa “agua de las altas piedras de las cuevas”: ara, “alta”; i, “río”; cua, “cueva”; ita, “piedra”. En el interior de una de sus tres grutas, la gruta Colón, también llamada De los Murciélagos, se puede observar una constante caída de agua. Cuenta la leyenda que dentro de esa gruta se esconden tres ancianas charrúas y que en ocasiones es posible escuchar sus voces.

Este sitio esconde dentro de sí una riqueza inigualable, cargada de historia y de misterio. Aquí se han encontrado varias piezas líticas provenientes de las tribus indígenas de nuestro país.

Comenzamos a subir, nos acompaña Virginia Toledo, directora de Medio Ambiente de la Intendencia Municipal de Lavalleja y además locataria. Nos cuenta que cada vez que sube el cerro, le pide permiso al monte.

A lo alto se ve un ejemplar de nuestro hermoso Cereus uruguayanus, la tuna candelabro, que luego sigue apareciendo durante todo el recorrido, se entremezcla con los árboles y alcanza alturas dignas de admiración.

Sobre la ladera vemos el monte de parque ondulado. Se trata de una formación boscosa bastante reciente. Esta especie de vegetación está en riesgo. Lo que se ve son rebrotes de una época en la que se talaba mucho.

Se destaca allí el soñado molle ceniciento o carobá, Schinus lentiscifolius, que sobresale del verde oscuro con su color ceniza, de ahí su nombre. “Carobá” proviene del guaraní caá: “yerba”, “planta”, y roba o iroba: “que es amarga”. Este árbol tiene un follaje que lo hace único y con mucho atractivo ornamental.

Schinus, del griego Schinos, es el nombre antiguo de una variedad de lentisco (Pistacia lentiscus), otro arbolito de esta misma familia Anacardiaceae. Lentiscifolius es por la similitud de las hojas de ambas especies, que son muy parecidas.

Es curiosa la cantidad de ejemplares de arueras que hay aquí, como si intentaran defender y proteger el lugar. En Uruguay hay dos tipos, la Lithraea brasiliensis, conocida como aruera dura, y la Lithraea molleoides, conocida simplemente como aruera. La primera se encuentra en mayor cantidad al sur del país y la segunda, en el norte. Ambas especies pueden provocar severas alergias simplemente por permanecer debajo de su sombra. Esto se debe a que en las épocas calurosas desprenden una resina volátil que genera esa reacción. Ese efecto dio lugar a una costumbre de la gente de campo, con la creencia de que sirve para evitarlo, que es la de saludarla con un “buenas noches, señora Aruera”, si es de día, y un “buenos días”, si es de noche. Lithraea proviene de litre, nombre mapuche de una especie del mismo género que significa “árbol de mala sombra”.

Cuenta la leyenda que Aruera era una hermosa mujer indígena a quien le habían roto el corazón muchas veces. Cada vez que ella se enamoraba, la traicionaban. Es así que luego de muchos desamores, Aruera dejó de creer en el amor y su sentimiento se convirtió en amargura para luego transformarse en veneno. Dicen que cuando murió se reencarnó en el árbol. De esta leyenda deriva la tradición de saludarla al revés, porque, como se volvió muy desconfiada, sólo así puede entender lo que realmente le quieren decir.

“Hay espíritus traviesos. Se refugian en el árbol de la aruera, eso dicen los charrúas, y esperan una señal de complicidad, una actitud transgresora de nuestra parte (que no ven ni escuchan pero perciben) para protegernos. De no actuar así ellos pueden producirnos desde eczemas en la piel a enfermedades crónicas”, dice el libro Mitos, leyendas y tradiciones de la Banda Oriental, de Gonzalo Abella. Y continúa: “Hay otros espíritus, más antiguos aún, en hierbas y piedras, en ríos y esteros. Esperan a veces pacientemente en la cumbre de nuestros cerros nativos y al encontrarlos culminamos un largo camino hacia nosotros mismos”.

En la falda del cerro se encuentra la Isla de Ombúes, la segunda agrupación más grande de esta especie de nuestro país; la otra está en Rocha. Este árbol, del cual hemos escuchado muchas leyendas, es un símbolo de nuestra región.

Nos adentramos y se siente cómo la temperatura baja y la vista se adapta a la luz tenue que se cuela entre el entramado de ramas y hojas. Los ombúes se fusionan con la piedra y la abrazan.

El umbú, como lo llama y describe José Manuel Pérez Castellano en el Tomo 1 de Observaciones sobre agricultura, “es un árbol grueso, alto, copudo, frondoso y de un verdor subido, [...] no tiene madera que se pueda llamar tal porque su tronco y ramas, después de la corteza, se compone sólo de capas, con que el árbol va aumentando su volumen”. Su nombre proviene de la palabra umbú, que en idioma guaraní significa “sombra” o “bulto oscuro”. Su amplia copa servía de sombra a los viajeros y arrieros durante las horas de sol más intenso, con lo que se ganó el apodo de “amigo del gaucho”.

“Dicen que dicen que cierta vez una comunidad pampa festejaba alegremente con danzas y rituales su primera cosecha de maíz [...] Pero sucedió que, al poco tiempo, gritos de guerra sonaron en la toldería y la tribu debió afrontar la situación [...] el cacique le encomendó a Ombi, su esposa, el cuidado del pequeño cultivo [...]”, cuenta Susana C. Otero en su “Leyenda del ombú”. Ombi cuidó la siembra, incluso cuando una fuerte sequía afectó la tierra. Pero sólo una planta sobrevivió. “Decidida a protegerla se interpuso con su poncho para darle sombra y con sus propias lágrimas humedeció la tierra reseca”. “Pasaron los días y al ver que ella no volvía los ancianos salieron en su busca, pero ella ya no pertenecía a este mundo, lo único que hallaron fue una solitaria y verde planta de maíz que, aunque frágil aún se mantenía viva, resguardada por la sombra de una hierba gigantesca que crecía cerquita de ella con restos de un poncho deshilachado”. “La comunidad entera lloró la pérdida de Ombi y en honor a ella llamaron a esa gigantesca hierba Ombú”.