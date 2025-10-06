El poeta, cantautor y comunicador radial Eduardo Nogareda falleció este domingo a los 81 años. Nacido en 1944 en Sayago, fue también docente de literatura y vivió más de tres décadas en el exilio, entre Argentina y España. En 1979 coordinó la edición de La tregua, de Mario Benedetti, que publicó el sello Cátedra en Madrid, con un profundo ensayo y notas al pie.

Regresó a nuestro país en 2005 y durante 15 años condujo El truco de la serpiente en Emisora del Sur, hoy Radio Cultura. “Refiere a la posibilidad de cambiar sin dejar de ser uno; como la serpiente, muda de piel, pero siempre es la misma”, dijo sobre el título del programa a Brecha. “Procuro ir saltando de los Beatles a Gardel, por decir algo”.

En 2007 recibió el Premio Morosoli a la trayectoria periodística, en 2014 el Bartolomé Hidalgo por su libro Los hornos y en 2018 el Primer Premio de Poesía en los Premios Nacionales de Literatura. En 2023 publicó, junto a la fotógrafa Marina Pose, El cielo en las literas, una serie de “retratos imaginarios”.

Dijo de él Atilio Pérez da Cunha (Macunaíma): “Nogareda prende sus hogueras para encender luz donde está oscuro”.

“Tuve la alegría de conocerlo como compañero en las radios públicas, y de entrevistarlo en cada libro que editó en los últimos 20 años. Y de verlo avanzar en el camino de la escritura. Que la tierra te sea leve, compañero”, escribió su colega Pablo Silva Olazábal en Instagram.