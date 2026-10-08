La poeta canadiense Anne Carson es la Premio Nobel de Literatura 2026

78° edición de la Feria del Libro de Fráncfort, el 8 de octubre, Alemania.

La Academia Sueca destacó el trabajo de la escritora con la tradición clásica.

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Poeta, ensayista, traductora y profesora, la filóloga canadiense Anne Carson es la nueva premio nobel de literatura, anunció Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia desde junio de este año.

El comité justificó su decisión, entre otras cosas, en el intercambio provechoso con la tradición antigua que mantiene la artista nacida en Toronto en 1950, y a su vez destacó su capacidad para darle un sentimiento actual a ese legado. La declaración destaca su “obra audaz e innovadora”, que, “en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Anders Olsson, presidente del comité del Nobel de Literatura, destacó el alejamiento de Carson “de la poesía lírica ligada al yo narrativo” y que “ha inspirado nuevas formas de literatura contemporánea”. “Su método de escritura da lugar a obras lúdicas e irónicas que se mueven no solo entre la poesía clásica y la moderna, sino también entre diferentes géneros y formas artísticas”, dijo.

Carson se mostró sorprendida con la noticia, dijo Carlberg. La poeta recibió la llamada en Islandia –reside allí parte del año–, donde está “escuchando el viento”.

Entre los múltiples premios que Carson recibió en los últimos años se encuentra el Princesa de Asturias, que ganó en 2020.

En español, su obra ha sido publicada mayormente por editoriales peninsulares: La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, traducida por Ana Becciu (Lumen, 2003); Hombres en sus horas libres (Jordi Doce, Pre-textos, 2007); Decreación (Jeannette L Clariond, Vaso Roto, 2014); Eros: poética del deseo (Mirta Rosenberg, Dioptrías, 2015), y Albertine: rutina de ejercicios (Jorge Esquinca, Vaso Roto, 2015). Autobiografía de rojo tiene una edición española (Jordi Doce, Pre-textos, 2016) y otra mexicana, anterior (Tedi López Mills, Calamus, 2009).