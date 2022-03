No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este miércoles, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, opinó que el referéndum por los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) es “un tema que le importa poco a la gente” del departamento. No obstante, señaló, al ser entrevistado por FM Gente, que es importante para Maldonado “darle respaldo al gobierno nacional”.

“Es una especie de plebiscito [referéndum] contra el gobierno. Yo lo entiendo así, la gente lo entiende así”, aseguró. Opinó que el miedo del Frente Amplio [FA] a fracasar este domingo hizo que tomara “distancia a último momento”, algo que se reflejó en la cadena por el Sí, que se emitió este martes a la noche.

“No dio la cara nadie, no hubo ninguno de los dirigentes, ni de los sindicatos, ni del gobierno (senadores, diputados, la gente que impulsó esto por el FA) que dieran la cara a la hora del mensaje final. Pusieron a un actor, pusieron gente”, criticó, y consideró que la decisión denota “una falta de compromiso”.

También dijo que el “gobierno hizo lo que tenía que hacer” al crear la LUC, ya que es una forma de cumplir con los compromisos que asumió y de poder “cambiar el país”. “Si a uno no le gusta, es muy sencillo en este país. A los cinco años hay elecciones de vuelta y puede ir a votar de otra manera. Pero que dejen gobernar”, disparó.

Los planes de la Intendencia para las tierras en Kennedy y El Placer

A dos años del realojo del asentamiento El Placer, en el terreno fue instalada la “zona joven”, donde se han celebrado fiestas y espectáculos artísticos. Sin embargo, el intendente pretende continuar con la ampliación. El próximo paso será contratar a una empresa para que coloque pilares de hormigón en la costa del Arroyo Maldonado, sobre los que construirán un par de muelles y una pérgola, según indicó a la emisora local.

Contó, además, que la comuna expropió una tierra privada lindera para incorporar los food trucks y pubs anunciados. “Acordamos pagar una cifra, en estos días se resuelve la parte judicial”, estimó Antía. Una vez culminada esa etapa, los técnicos en agrimensura de la Intendencia van a medir el terreno y luego, mediante licitación, se concederá el espacio a tres empresas que deseen explotar los servicios.“Le vamos a pedir a la Junta [Departamental de Maldonado] que le de 20 años de concesión [a las empresas] y vamos a adjudicar por servicios, no por canon, para que se haga barato y para que sea de calidad”, ilustró.

Sobre el realojo del barrio Kennedy, reiteró que culminará “si dios quiere” en tres años, antes de que termine su gestión. La idea es acelerar el proceso con la construcción de viviendas prefabricadas, aunque aclaró que no se trata de casas “livianitas”, sino de “calidad, de hormigón”.

A diferencia de lo que hizo con los terrenos de El Placer, cuando quede vacío el predio en el que se ubica el Kennedy, la Intendencia lo venderá para cancelar parte del crédito por 35 millones de dólares, que obtuvo a través de un fideicomiso con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco República.

Entre las motivaciones de la venta está la gentrificación del barrio residencial El Golf: “[Se] va a recuperar valor y se va a desarrollar una zona importante”.“Achicamos la deuda y le estamos dando a El Golf una zona libre para desarrollar, que ha quedado postergada por la existencia misma del Kennedy”, explicó.

Sostuvo que los vecinos de Kennedy están ansiosos por mudarse: “Hice una barriada el domingo y la pregunta era ‘¿cuándo nos vamos?’. No obstante, dijo que hay un grupo de 10 personas que no se quieren ir. “El que no aproveche esta oportunidad va a ser desalojado”, sentenció.