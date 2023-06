En tanto integrante de la Comisión Externa de Becas Terciarias que funciona en la órbita de la Junta Departamental, la edila frenteamplista Ana Antúnez expuso en la sesión plenaria de esta semana sobre “aparentes errores administrativos” en la definición de las becas que otorga la Intendencia de Maldonado (IDM).

En principio, Antúnez explicó que el análisis de los pedidos de becas que se plantean por primera vez corresponde exclusivamente a la dirección general de Desarrollo e Integración Social de la comuna. Para definir las adjudicaciones un equipo técnico de la IDM evalúa la situación socioeconómica y la escolaridad de los aspirantes y deriva los puntajes a consideración de la dirección de Desarrollo. Tras la aprobación de los jerarcas, el listado es publicado en la web de la IDM.

No obstante, Antúnez informó que integrantes del equipo técnico de la IDM advirtieron que en la lista de los beneficiarios de becas concedidas por primera vez aparecen 23 personas que, de acuerdo los puntajes de la evaluación que ellos mismos realizaron, no calificaban. Esto motivó una convocatoria a la Comisión Departamental de Becas -que además de los ediles de la comisión externa está conformada por representantes del cluster universitario, jerarcas de la IDM y estudiantes becarios-, pero no hay fecha para la sesión.

En vista de esa situación, Antúnez pidió a la dirección de Desarrollo un informe escrito sobre “qué pasó en el medio” y “qué ocurrirá con los estudiantes que aparecen en el listado y que desconocen que la beca no les corresponde”. También reclamó que se investigue si se debió a un error administrativo, o si alguien alteró los resultados para beneficiar a determinadas personas.

Por otro lado, tras abogar por la “transparencia” en las adjudicaciones, enfatizó que los recursos que la IDM destina a estas becas son insuficientes para abarcar a todos los estudiantes que las merecen. “Se estableció un corte de 68 puntos en la escala de evaluación porque el dinero no da, no porque los estudiantes no necesiten la beca. Los que llegan a 60 puntos también lo necesitan, pero no entran”, lamentó.

Según datos oficiales, este año la IDM invertirá 28.500.000 pesos para 475 becas (243 por primera vez y 232 renovaciones). Los estudiantes que residen dentro del territorio departamental percibirán 6.500 pesos, mientras quienes estudian fuera del departamento recibirán 7.500 pesos en un total de ocho partidas. El período para quienes deseen hacer reclamos por haber quedado fuera de la lista de adjudicatarios, vencerá este 22 de junio.