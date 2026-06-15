Memorias del Humedal: vecinos instalarán una galería de fotos antiguas en El Placer, junto al arroyo Maldonado

Como parte del proyecto, que es financiado por el Fondo Global de Subvenciones Verdes, recolectan imágenes y testimonios históricos de la zona.

La Agrupación Vecinal del Arroyo Maldonado impulsa el proyecto Memorias del Humedal, con el apoyo del Fondo Global de Subvenciones Verdes, que busca recabar la memoria histórica del lugar por medio de fotografías y relatos de quienes habitan la zona desde hace más tiempo. Las imágenes formarán parte de una fotogalería que prevén instalar en noviembre en El Placer, cerca del área de pescadores.

La iniciativa surgió durante un encuentro en el Parque Indígena en abril de 2025, en el que “vecinos y vecinas compartieron sus fotografías en blanco y negro e historias variadas, por lo que, al haber mucho para contar, se decidió crear un proyecto”, dijo a la diaria la vocera de la Agrupación Vecinal del Arroyo Maldonado, Victoria D’Onofrio.

En diciembre del mismo año, el proyecto fue aprobado por el Fondo Global de Subvenciones Verdes, que aportará 10.000 dólares para su ejecución, y fijó un plazo hasta diciembre próximo para que la agrupación vecinal trabaje en la instalación de la fotogalería. Para esto cuentan con el asesoramiento del Centro de Fotografía de Montevideo y la aprobación de la Intendencia de Maldonado (IDM).

Entre las fotografías recopiladas, algunas muestran cómo era el espacio de El Tesoro donde se construyó el primer edificio Delamar y donde se edifica el segundo edificio, pese a que recientemente la IDM ordenó detener las obras tras constatar incumplimientos. D’Onofrio recordó que en ese predio “funcionaba un parador de uso familiar” y se podía apreciar el paisaje desde la ruta 10 hacia el arroyo Maldonado y su desembocadura.

Además de la fotogalería, el proyecto incluye charlas en el liceo de La Barra, la escuela 95 de Maldonado Nuevo y el centro juvenil Los Zorzales de San Carlos, respecto de las inquietudes que surgen de estudiantes y docentes, y de cómo responder desde la ciudadanía ante “determinadas presiones e intereses económicos que hay en el lugar”, detalló la vocera.

Además, se pretende sumar a la iniciativa fotografías “más actuales” tomadas en el marco del proyecto Huella Verde que lleva adelante el liceo de La Barra.