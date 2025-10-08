El intendente de Maldonado, Miguel Abella, visitó las bancadas en los momentos previos a la aprobación del presupuesto departamental 2026-2030 en la Junta Departamental y siguió el debate desde las barras. Consultado sobre el voto negativo del Frente Amplio, optó por tomar distancia de las afirmaciones de la bancada: “tienen todo el derecho del mundo a cuestionar y discrepar”, dijo en una rueda de prensa.

El jefe comunal aseguró que seguirá en la tónica que adoptó desde la campaña electoral, en cuanto a no ingresar en discusiones. “Estoy embarcado en la votación del presupuesto y en el trabajo de las comisiones multipartidarias que creamos para cumplir con lo que la gente votó”, argumentó. En ese contexto, comentó que nunca “le pidió el voto a nadie”, pero sí “respeto” en el tratamiento de los temas, lo cual a su juicio se está cumpliendo.

También reconoció que el presupuesto votado este martes se presenta como una necesidad para dar cumplimiento a los acuerdos con Adeom y definir lineamientos generales de la gestión. Su presupuesto, dijo, “será la readecuación de junio de 2026”, para el que trabajan las cuatro comisiones multipartidarias y los municipios.

Mientras eso ocurre, afirmó que se está avanzando. “Mucho se ha hecho en los barrios, en alumbrado, con llamados a licitación de barrido, limpieza, todo para llevar adelante una gestión ordenada y prolija”, amplió. Luego se mostró “tranquilo” y “contento” porque está cumpliendo con sus compromisos de campaña y destacó que seguirá manteniendo la misma apertura con quienes “quieren dialogar y piensan en la gente”.