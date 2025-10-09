Sobre el mediodía de este jueves se reportó el hallazgo de una granada de mano “antigua, oxidada y en mal estado” en Piedras del Chileno, en Punta del Este. Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, se notificó a la Fiscal de 2º turno de Maldonado, la doctora Jessica Pereira, quien dispuso que la Brigada de Explosivos del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército Nacional concurriera al lugar para “manipular el artefacto y hacer los estudios de balística correspondientes”.

Pérez comunicó que la Prefectura del Puerto de Punta del Este recibió un llamado telefónico de Emergencias 106 en el que se le informó del hallazgo y que, de forma “inmediata”, se envió un móvil y se procedió a tomarle un acta de declaración verbal al denunciante.

Cerca de las 13.15 concurrió a la zona un móvil del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4, que “realizó una inspección ocular de la zona y del objeto, determinando que se encuentra en malas condiciones para retirarlo”, informó el vocero. Por lo tanto, se avisó al Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (E.D.A.T.), que depende del SMA, y antes de las 17.00 fue detonado en el lugar.

El pasado 9 de setiembre se encontró en la misma zona una granada de mano de características similares, aunque de material moderno a diferencia de la hallada este jueves. En ese entonces los artificieros del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 inspeccionaron el artefacto y lo retiraron del lugar.