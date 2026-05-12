El director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM), Andrés Rapetti, adelantó a la diaria los proyectos que serán incorporados en la ampliación del presupuesto 2026-2030, cuya presentación ante la Junta Departamental está prevista para julio. Además, en los encuentros de la Mesa Departamental de Cultura –impulsada por la Unidad Social y de Descentralización de Cultura de la IDM–, representantes de los ocho municipios, así como organizaciones sociales y vecinos a título individual, presentaron propuestas para sus jurisdicciones.

Entre las prioridades para la ampliación presupuestal, bajo el rubro “inversiones”, el Departamento de Cultura propone “una intercesión inicial de 80.000 dólares” en la remodelación de la sala de ensayo de la orquesta departamental de Maldonado, ubicada en el Paseo San Fernando. Abarca la mejora de la acústica, climatización e infraestructura. El recambio del techo del Paseo San Fernando, que “se llueve”, estará a cargo del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, informó Rapetti.

También se incluyen mejoras en el teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado; la renovación parcial o total de butacas, mejoras de audio e iluminación en la Sala Cantegril de Punta del Este y la recuperación del excine de San Carlos como sala multifunción alternativa al teatro Sociedad Unión de San Carlos, aunque los montos aún no están definidos.

Asimismo, se prevé desarrollar un centro cultural en la antigua casona del Arboretum Lussich. Para concretarlo, el Departamento de Cultura deberá presentar este año un “modelo de gestión” al intendente, que será similar a la Azotea de Haedo o al Centro Cultural Maldonado Nuevo, dijo Rapetti.

En paralelo, se gestionan recursos externos a través de la aplicación a fondos de incentivo cultural, como el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El director informó que el fondo extrapresupuestal de 600.000 pesos por año otorgado para la gestión del Centro Cultural Maldonado Nuevo y la Casa de la Cultura de Aiguá, por ser considerados centros nacionales de cultura, “aún no está previsto, aunque ya fue solicitado al gobierno nacional”.

Descentralización en la mesa departamental

La Mesa Departamental de Cultura se reúne mensualmente y recibe planteos de comisiones barriales y vecinos en carácter individual. Los encuentros comenzaron en diciembre en Maldonado y continuaron en febrero en Piriápolis, en abril en Punta del Este y este mes en Aiguá.

Rapetti destacó que la mesa permitió “generar un diálogo horizontal entre los municipios para avanzar en políticas de descentralización y desconcentración cultural”. Uno de los principales ejes abordados en el encuentro de abril por parte de los municipios de Punta del Este, Solís Grande y Aiguá fue la necesidad de ampliar la oferta de cursos.

En el balneario esteño, el municipio planteó incorporar pintura, talleres literarios, coro y cerámica para el público adulto mayor, debido a que la nueva sede municipal “se transformó en un importante polo cultural, con alta convocatoria de adultos mayores y una creciente demanda de propuestas”.

También se precisa “cubrir un cargo docente vacante en un taller literario”, por lo que se solicitó un llamado a concurso, lo cual “permite reponer la docente y tener una lista de prelación para ampliar el personal bajo contrato zafral”, informó Rapetti. Además, dijo que se prevé “dos cargos docentes de guitarra, un nuevo cargo en órgano eléctrico y otro de coordinación adjunta para la Escuela Departamental de Música”.

Aiguá, en tanto, solicitó más cursos de cerámica, danza folclórica, pintura infantil y tango, para “fortalecer la actividad cultural en la Casa de la Cultura local, administrada por el municipio”, explicó. Asimismo, dijo que el municipio “trabaja en una grilla local de docentes para reducir las dificultades de traslado desde Maldonado”.

En Solís Grande este año “se está tratando de llegar con cursos de alfarería y teatro al Centro Social, Cultural y Deportivo de Balneario Buenos Aires” y vecinos de la zona propusieron que la mesa funcione en el Teatrito Solís, con previa autorización del municipio.

Propuesta en Maldonado y Piriápolis

El Centro Cultural Maldonado Nuevo aparece como uno de los principales modelos de descentralización cultural, impulsados por la IDM. Rapetti destacó que “pasó de contar con cientos de usuarios a miles de participantes anuales” a través de talleres y actividades, sin embargo “está al límite de la capacidad operativa”.

Hubo mejoras en luminarias, la incorporación de un salón de percusión, un piso flotante y gradas móviles en el teatro, y se adaptó la antigua biblioteca para que sea un salón intermedio de danza”, aunque aún “falta un espacio para dictar cerámica”.

Una situación similar atraviesa la Casa de la Cultura de Piriápolis, que cuenta con “casi 2.200 usuarios inscriptos” y tiene una “alta demanda” de actividades culturales. En este sentido, se analiza su “revitalización” con actividades orientadas a “captar público joven” e implementar el programa Verano Educativo, con la coordinación y el financiamiento a cargo del Departamento de Cultura de la IDM y el Municipio de Piriápolis.

La idea es que cuente con talleres de percusión, danzas urbanas, acrobacia en telas y música; no obstante, “dependerá de los recursos que el municipio esté dispuesto a destinar”, indicó.

Rapetti señaló que este centro, que se convirtió en “un modelo de gestión de referencia para propuestas culturales de descentralización” en otros puntos del departamento, “está al límite de su capacidad operativa” porque cuenta con solo tres salones.

Reconoció que “deben generarse nuevas áreas, como un espacio para talleres de cerámica”. Asimismo, comisiones vecinales plantearon “la recuperación del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de Playa Hermosa”, que, según dijo, se lo transmitirá al intendente Miguel Abella porque “excede el presupuesto de Cultura”.

Música y desarrollo cultural en los tres municipios restantes

En el caso de Pan de Azúcar, el municipio planteó su aspiración de tener su propia orquesta municipal. Si bien la propuesta “aún se encuentra en etapa inicial, se comenzó a intercambiar experiencias con Aiguá y la Orquesta Departamental de Maldonado”.

En tanto, el Municipio de San Carlos manifestó su interés en fortalecer su coro y promover encuentros corales del departamento, por lo que Rapetti está en diálogo con el alcalde Luis Cima y el director de la Unidad de Cultura del municipio, Fernando Medina.

Por último, en la jurisdicción de Garzón y José Ignacio se destacó el trabajo cultural que se desarrolla en el comunal de La Juanita, donde funcionan talleres de alfarería y estuvo el festival de la Euforia del Libro.

A nivel general, las organizaciones vecinales de cada municipio manifestaron su interés en integrarse a futuras actividades culturales de la IDM, como Euforia del Libro y propuestas itinerantes.