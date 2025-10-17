La 16ª edición del Festival Gastronómico Aromas & Sabores, organizada por la Corporación Gastronómica de Punta del Este, tendrá lugar en The Grand Center los días 21 y 22 de octubre con la participación de ocho destacados chefs nacionales e internacionales.

Se trata de un espacio de intercambio cultural y profesional, donde se comparten técnicas y experiencias de las que también pueden participar los amantes de la cocina y del buen comer.

Este año serán de la partida figuras destacadas como Laura Rosano (especialista en frutos nativos), La Milpa (cocina mexicana), Lucía Soria, Adriana García, Vanina Chimeno, Juan Manuel Herrera, Osvaldo Gross y Maru Botana.

El festival ofrece una programación con clases magistrales y demostrativas de cocina, en las cuales cada chef comparte no solo sus recetas, sino también la historia de su trayectoria y los productos emblemáticos de sus regiones.

También incluirá una feria de productores locales que exhibirán y ofrecerán degustaciones. En sus puestos se podrá adquirir aceites de oliva extra virgen, vinos de la región, mieles artesanales y quesos gourmet, entre otras delicias.

El evento, declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés departamental por la Intendencia de Maldonado, se desarrollará en ambas jornadas, de 12.00 a 18.00 horas. Se puede optar entre un pase completo a 860 pesos o un pase diario a 550 pesos, disponibles en RedTickets.