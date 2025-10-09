El próximo domingo, Día de la Diversidad Cultural, se celebrará la actividad “Barrio Vivo” en el centro comunal de El Tesoro, de 12.00 a 20.00, para conocer los cambios del barrio con el transcurso de los años y generar un espacio de intercambio entre diversas generaciones. Habrá una muestra fotográfica realizada a partir de aportes de vecinos radicados en el balneario desde 1960, además de feria de productores, talleres participativos y bandas en vivo.

La creadora y coordinadora general del evento, Pilar del Río, contó a la diaria que se propone un espacio abierto al intercambio intergeneracional con el objetivo de “unificar diferentes grupos del barrio y generaciones”. La idea es reunir a vecinos que viven hace varios años en el barrio para que traigan fotografías, y “resignificar el paso del tiempo, ya que es un barrio que ha crecido mucho en poco tiempo”.

Actualmente, las personas se instalan durante todo el año en este balneario ubicado junto a los puentes ondulantes de La Barra, a diferencia de antes, que “pasaban esporádicamente” como turistas.

Del Río aseguró que en El Tesoro hay cambios tanto a nivel arquitectónico como comunitario, por lo tanto, a través de esta actividad se busca plasmar los avances, “resignificar el barrio, tomar conciencia y aportar una visión de cuidado del entorno”. Adelantó que se hará presente la Agrupación Vecinal del arroyo Maldonado - Humedal Tesoro Natural.

Otro de los objetivos es generar eventos fuera de temporada para “recuperar el espíritu del barrio”, compartir con vecinos e integrar a quienes son de otros países. Según la coordinadora, se pretende que El Tesoro no sea solo un lugar para vacacionar, sino que haya actividades durante todo el año, para “agruparse y moverse para ser un barrio activo y estar en contacto con varias personas de la zona”.

En este caso los talleres participativos diseñados para niños y niñas están vinculados con el emprendimiento Bosque Encantado, que propone una ronda de cuentos para los más chicos, y también la idea es que “voten ideas para el barrio, que conversen entre ellos y hagan propuestas de qué les gustaría incorporar”.

Respecto a los adultos mayores, el foco estará en las fotografías que acerquen y en una ronda de lectura o micrófono abierto para que participen con cuentos, anécdotas y mitos.

También habrá muestras de acrobacia, tela, malabares, feria de productores locales con 15 emprendimientos de artesanía, joyería, artículos de madera, reciclados de plástico, entre otros, además de bandas en vivo con artistas de El Tesoro.