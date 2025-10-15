La 22ª edición del Festival Internacional Piriápolis de Película, que se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 en el Argentino Hotel, promete una variada grilla para los cinéfilos.

Durante la apertura oficial del evento, que se realizará el viernes a partir de las 20.00 en el Salón Dorado, habrá homenajes a la trayectoria del uruguayo César Troncoso en cine y teatro y los argentinos Luciano Cáceres, también conocido por series televisivas. Luego se exhibirá la película argentina-española Adiós, Madrid, de la que participó Cáceres bajo la dirección de Diego Corsini, y a las 22.30 la uruguaya Panchopalooza, de Diego Melo y Ernesto Martínez.

Más temprano, desde las 15.00, se proyectarán películas en la sala B, en el siguiente orden: la española Lorca en La Habana; la brasileña La última noche de radio; la española-uruguaya _Transformando realidades; la española Paloma negra: la reina de las anfetaminas. Por último a las 22.15, se podrá ver el filme mexiano Anna & Dante .

En tanto, en la sala C a las 14.45, habrá una muestra informativa de cortometrajes de Uruguay, Estados Unidos, España, Canadá, Venezuela, Brasil, Portugal, Japón, Suiza y Francia. Luego, desde las 16 hasta las 22.30, será el turno de proyectar las siguientes películas: Azul de niño _ (España, 2024); _A mi padre (Canadá, 2024); Tóxico narcicista (Argentina, 2024), y sobre las 20.45, en el bache entre las películas, tendrá lugar la primera competencia oficial de cortometrajes.

Fin de semana de películas, conversatorio y más homenajes

El sábado 18, en el salón “La Concepción” a las 11.00, habrá una mesa redonda sobre la actualidad del cine uruguayo con la participación del actor César Troncoso, la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), Gisella Previtali, la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Uruguay, Virginia Hinze, y la moderación del director artístico y programador del festival, Alejandro Yamgotchian.

Mientras que, en el Salón Dorado se proyectarán el documental Brasiliana: el musical negro que presentó Brasil al mundo a las 13.30; las películas uruguayas Montevideo inolvidable a las 15.00 y Agua invadida a las 18.15; el documental argentino-español Quirografía a las 20.00; la película argentina Esperando la Carroza con la actuación de Antonio Gasalla, China Zorrila y Cecilia Rosetto, entre otros, a las 21.45; la película ecuatoriana-uruguaya Los ahogados a las 23.30.

En este mismo salón, a las 16.45, habrá un homenaje a Walt Disney, empresario y productor de cine estadounidense, creador de las películas Mickey Mouse, Blancanieves y los siete enanos, Mary Poppins, entre otras. Contará con la presentación del periodista y locutor uruguayo Jackie Rodríguez Stratta, y un cierre musical de la cantante Ana María Pereyra Rojel.

Sobre las 21.30 se realizará un homenaje a la actriz argentina Cecilia Rossetto, reconocida por su trayectoria internacional, con participaciones destacadas en películas como Esperando la carroza y Sol de otoñoy series como Un gallo para Esculapio, además de por su pasión tanguera.

Desde las 13.00 hasta las 22.45 en la sala B se podrá disfrutar de películas y cortos infantiles en Súper 8, mientras que en la sala C se proyectarán tres películas argentinas y una uruguaya a partir de las 13.00, y a las 16.45 y luego a las 22.00 se harán la segunda y tercera competencia oficial de cortometrajes.

El domingo 19, en el salón “La Concepción” a las 11.00, se realizará un encuentro con Cecilia Rossetto para repasar su obra artística, por motivo de los 40 años de _Esperando la carroza _ con la moderación del cronista de cine, crítico musical y programador argentino, Fernando Brenner.

En el Salón Dorado, a las 15.30, se entregarán los premios de la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes. A las 14.00 se exhibirá la película argentina Lalo, seguida por el ensayo documental uruguayo Memoria sumergida a las 16.15 y la película brasileña-uruguaya Quemadura china a las 17.45. En tanto, en la sala B y C también habrá opciones de películas en el correr de la tarde. Podés acceder a la programación completapara armar tu itinerario durante los tres días del festival.