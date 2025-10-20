Tras cumplirse 100 días desde que el nacionalista Miguel Abella asumió el gobierno departamental, la Intendencia de Maldonado (IDM) divulgó un balance de gestión con acento en la “sensibilidad social, responsabilidad fiscal y diálogo”.

La confección y aprobación del presupuesto 2026-2030 fue calificada por la comuna como “un hecho inédito”, en tanto se presentó a consideración de la Junta Departamental de Maldonado “cuatro meses antes del plazo constitucional, al mes siguiente de asumir el gobierno”.

En ese contexto, la IDM subrayó que la “buena sintonía” con el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes “fue clave” para lograr un aumento en las transferencias del gobierno nacional. Maldonado obtuvo un 7,92%, porcentaje que ubica a la intendencia en el segundo lugar entre las del interior del país.

La firma del convenio colectivo con Adeom para todo el período de gobierno –que motivó la necesidad de adelantar la aprobación del presupuesto, según el oficialismo– también figura en el balance de los primeros 100 días. La IDM destacó que es la primera intendencia del país en registrar un acuerdo de este tipo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “a solicitud de ambas partes”.

El balance menciona, asimismo, la transformación de las direcciones generales en departamentos como “una forma de reorganización para mejorar la gestión y alcanzar metas concretas”; recuerda que se creó un departamento de Salud y Adicciones y otro de Convivencia Ciudadana, que nuclea género, diversidad y derechos humanos.

En este lapso llevaron adelante siete licitaciones públicas y 49 abreviadas, entre las que se subrayó la respuesta al llamado para contraer líneas de crédito como un gesto de “confianza y solidez” del gobierno.

En cuanto al diálogo político, Abella remarcó la instalación de las comisiones multipartidarias “para pensar un Maldonado a 20 o 30 años” en Movilidad, Ambiente, Ordenamiento Territorial y Políticas Sociales. Recordó que las conclusiones serán “debatidas y tomadas como insumos en políticas de Estado”.

Con respecto al cuidado del ambiente, subrayó la creación del Fondo Departamental de Humedales y el acondicionamiento del predio de la exprotectora de animales, donde se plantaron 45 árboles nativos con apoyo de la UTU Arrayanes y agrupaciones vecinales.

En Cultura, la IDM destacó el trabajo en la promoción de artistas locales, la descentralización y los acuerdos con otros departamentos. El balance indica que “se priorizó la articulación territorial, la participación de la orquesta departamental y la agenda de conciertos para este año”, al tiempo que se impulsó el concurso de artistas “Me encanta Maldonado” y se creó el Monitor Cultural Maldonado.