El viernes, el Gran Gustaf presentará La dimensión de la felicidad, obra enmarcada en la celebración de sus 30 años de humor nacional. Se trata de un monólogo centrado en la historia de un niño cuya única escapatoria son las incursiones en un cine del barrio, que lleva al espectador a reflexionar sobre la percepción de la felicidad y de qué somos capaces para lograrla. La función está fijada para las 21.00 con entrada a 500 pesos, disponible en Abitab.

El 17 llegará al teatro carolino el cantautor y compositor Jorge Nasser, con un repertorio de canciones esenciales en su larga trayectoria en diversos géneros de la música nacional. Según adelantó el artista, el show Nasser Acústico propone los temas “más destacados” de su repertorio en “un formato íntimo propicio para interactuar con las canciones y sus historias”. Las entradas, con un valor de 500 pesos, se pueden adquirir en Abitab.

El sábado 18 continuarán las propuestas musicales. A las 21 horas el músico Manuel Díaz ofrecerá su recital Sembrando Lena, un homenaje enmarcado en los 100 años del escritor y compositor olimareño Rubén Lena. Las entradas, a 450 pesos, están disponibles en Abitab.

El 31 se presentará el grupo folclórico Maciegas, en una noche a total beneficio del Centro Juvenil Los Zorzales, de San Carlos. La banda, referente de la música popular nacional, estará abriendo la noche con “Viajeros del tiempo”. Las entradas están disponibles en Abitab, a un valor de 300 pesos. También podrán adquirirse en el Centro Los Zorzales.

Como adelanto para noviembre, se anuncia la presentación del polifacético cantautor Tabaré Cardozo. El artista celebra sus 25 años de trayectoria presentando junto a su banda el nuevo disco Murga, con las canciones clásicas de su repertorio murguero. Será el 2 de noviembre, a las 21 horas. Las entradas están disponibles en Abitab a precios que van desde 1000 hasta 1500 pesos, según la ubicación elegida en la sala.

Danzas locales

Por otra parte, el teatro propone varios espectáculos de danza. El 11 habrá un show del Centro de Artes Escénicas Gitanas, con diez años de trayectoria en danza flamenca y participantes de todas las edades. Será en doble función, a las 18.30 y a las 20.30 horas, con entradas a 300 pesos. Por informes, comunicarse al 099059690.

El 25 será el turno de la academia de danzas Luar, que festeja sus cinco años con la presentación del espectáculo “Quinto paso”. Las entradas cuestan 350 pesos y pueden adquirirse a través del celular 098644920.

Antes, el martes, la Escuela Departamental de Danza presenta, a las 15.00, el espectáculo “200 años de historia”. Este evento conmemorativo del Bicentenario presentará una recreación del proceso independentista, destacando los hechos más relevantes desde el comienzo de la revolución oriental con El Grito de Asencio hasta la Declaratoria de Independencia.

La obra es una idea y realización de docentes y estudiantes del área tradicional de la Escuela Departamental de Danza.