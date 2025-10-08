La coordinadora por Palestina en Maldonado y el Colectivo Piriápolis por Palestina se suman a la convocatoria nacional lanzada por la Coordinación por Palestina Uruguay a favor del pueblo palestino y en contra de los ataques israelíes en Gaza. Las movilizaciones, respaldadas por el PIT-CNT y también por la mesa política nacional del Frente Amplio, tendrán lugar el jueves a las 17.00 en la Plaza San Fernando de la capital departamental, y a las 18.00 horas en la Plaza Artigas de Piriápolis.

Ana Echesarri, del Colectivo Piriápolis por Palestina, dijo a la diaria que hace más de dos meses que trabajan en distintas actividades dentro del territorio y, a su vez, también compartiendo las actividades de la Coordinación de Palestina y el movimiento de Gaza_Uy. “Este jueves nos adherimos a conmemorar el luctuoso hecho de un genocidio que no ha cesado”, dijo.

En esa instancia habrá una intervención con barcos de papel en solidaridad con la Global Sumud Flotilla y se leerá una proclama. Por otra parte, el colectivo estará el viernes en la boya Ñacurutú de Playa Verde para repartir “volantes explicativos de la situación” e informarán sobre su campaña de recolección de fondos para ayudar a familias palestinas mediante el sistema de billetera virtual.

Funciones de teatro espontáneo, presentaciones de libros y conversatorios también son parte de las actividades organizadas por el colectivo, que pide “el cese del genocidio y que los gobiernos intercedan para lograrlo”

Maldonado: filial de Fenapes invitó al intendente Abella

La Coordinadora por Palestina Maldonado, en tanto, convoca a la movilización en la Plaza San Fernando junto con varios sindicatos, entre los que se destacan la filial local de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Obreros y Municipales (Adeom).

La Fenapes, que hará un paro parcial para apoyar la movilización, divulgó una invitación dirigida al intendente de Maldonado, Miguel Abella, para que asista a la concentración de la Plaza San Fernando, ya que “él representa a todas las ciudadanas y ciudadanos del departamento y sus intereses”.

“En tanto participó en la concentración de la Comunidad Israelita de Punta del Este, entendemos que su participación en esta actividad de alcance nacional por el pueblo palestino configura en sí misma un acto democrático que respeta, en su totalidad, los intereses y los sentires” de la sociedad civil organizada de Maldonado”, señaló Fenapes.

La coordinadora de Maldonado también informó que habrá un ómnibus disponible para quienes deseen asistir a la movilización central que se realizará en Montevideo. Saldrá a las 14.30 y, por más información, hay que comunicarse al celular 099 526 551.