“Inversión – Turismo. Desafíos y Oportunidades”, así se titula la ponencia que ofrecerá el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, como parte del “Ciclo de cenas con ministros” que organiza el Colectivo de Turismo de Punta del Este y Maldonado en el principal balneario uruguayo. El secretario de Estado “analizará la coyuntura económica local y regional, y reflexionará sobre cómo es invertir en turismo en Uruguay”, adelantó la organización.

En ese contexto, expondrá las “fortalezas, debilidades y desafíos” del sector, así como las perspectivas de crecimiento y el impacto en el Producto Bruto Interno nacional. Abordará, además, “temas que interesan y preocupan a la comunidad de negocios de Punta del Este y de todo el país”.

El evento tendrá lugar en Enjoy Resort & Casino el próximo miércoles 29, a las 20.00, con cupos limitados. El costo general de los accesos -disponibles en RedTickets- es de 100 dólares, mientras que los socios de las instituciones que integran el Colectivo de Turismo abonarán 90 dólares; también hay opción de acceder a una mesa para diez personas por 900 dólares.

El Colectivo de Turismo de Punta del Este y Maldonado está integrado por la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, el Centro de Hoteles de Punta del Este, la Corporación Gastronómica de Punta del Este, la Cámara Inmobiliaria Punta del Este – Maldonado, el Punta del Este Convention & Visitors Bureau y el Grupo Puerto de Transporte Turístico.