Desde el 15 de mayo hasta el 10 de junio se realizará la quinta edición del festival de teatro local Todos a Maldonado Nuevo, con funciones gratuitas en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, ubicado en Agapito Parabera y Miguel Tari.

El director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, dijo a la diaria que la propuesta apunta a “brindar oportunidades a compañías teatrales locales” en un centro cultural que es “un punto de referencia positivo para la zona”, al cabo de muchos años de trabajo en comunidad.

Gran parte de la programación nace de los procesos que crecieron dentro del propio centro: los talleres, la formación, los grupos que se consolidaron en el tiempo. Así, la muestra será inaugurada el 15 de este mes, a las 14.00, con la obra De familia bien, dirigida por Emiliana Silva. Es una creación del taller de teatro de adultos del centro cultural, inspirada en la comedia-farsa del dramaturgo francés Molière El médico a palos.

La pieza, de 50 minutos, cuenta la historia de “un leñador borracho y holgazán que es obligado a hacerse pasar por médico y, a golpes, logra convencer a todos de su falso saber, desatando una serie de enredos absurdos donde la ignorancia y la apariencia valen más que la verdad”.

La programación continuará el 22 a las 10.00 con Ecococo, una obra de teatro musical infantil, interpretada por titiriteras-actrices, donde “el juego y el amor por la naturaleza se entrelazan en escena”, según la sinopsis. La historia transcurre de tarde en una playa de Maldonado, donde a través del encuentro con la Abuela Juja, de canciones y momentos de humor, abordan temas como el cuidado del agua, la protección de los árboles y la importancia de reducir los residuos. Está dirigida por Sandra Baylac y dura 25 minutos.

El jueves 28, a la misma hora, se presentará la obra infantil El rojo orgulloso, dirigida por Eliana Recchia, quien desde hace años dicta talleres de teatro en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, y con dramaturgia de Mario Erramuspe. Está basada en el libro homónimo de Alejandra González y propone “un recorrido sensible por la diversidad, las emociones y la convivencia, a través de colores que dialogan, se confrontan y buscan reconocerse en un espacio común”, detalla, y tiene una duración de 50 minutos.

En tanto, el sábado 30, a partir de las 20.00, será el turno de Excluidos, también dirigida por Silva y creada a partir de El instrumento, espectáculo teatral del dramaturgo Sebastián Barrios. La obra aborda cómo “un asesinato irrumpe en la vida de dos familias, desatando tensiones y dejando al descubierto zonas oscuras de los vínculos humanos y del sistema”. Se busca construir una propuesta escénica donde se ponga el foco en “la pobreza, marginalidad y exclusión”; la duración es de 40 minutos y está dirigida a jóvenes y adultos.

Propuestas para junio

El miércoles 3 de junio, a las 14.00, se presentará Suculentas, de la compañía uruguaya de circo contemporáneo Circo Raíz. El espectáculo, seleccionado por los Fondos Regionales para la Cultura, presenta una historia sobre tres mujeres especiales: “Un poco salvajes, muy fuertes y llenas de misterios”.

Inspirada en las brujas de los cuentos, durante 40 minutos combina danza, teatro y circo e invita a “mirar la vida de otra manera y a descubrir que transformarse también puede ser algo hermoso”. Es apta para toda la familia.

El 10 de junio, a las 10.00, será el turno de Que todo el mundo lo sepa, una versión libre de Así es, si así os parece, comedia definida por su autor italiano Luigi Pirandello como una “farsa filosófica”, dirigida por el dramaturgo Barrios.

Trata sobre “la verdad, el contraste entre realidad y apariencia y verdadero y falso”, y propone cuestionar qué sucede con la verdad en “esta época atravesada por la virtualidad y la inteligencia artificial”. Está dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos y dura 50 minutos.

Las instituciones educativas, sociales y público en general podrán reservar su lugar al 4225 8635, entre las 8.00 y las 22.00.