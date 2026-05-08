Mayo es un mes de fiesta para Aiguá. La localidad cumple 120 años de su declaración oficial como pueblo y lo celebra con eventos que resaltan la gastronomía local, las tradiciones y los atractivos turísticos que, paulatinamente, van creciendo en ese enclave norteño de Maldonado.

La población, que en 2023 era de 3.378 personas, según el último censo, mermó debido al desplazamiento hacia la costa de Maldonado. Sin embargo, el alcalde municipal Daniel Perdomo dijo a la diaria que la ciudad “mantiene su ADN”, en particular, por “la importancia del cuidado del medio ambiente, los buenos servicios y la preservación de su patrimonio”.

El jerarca identifica la carencia de empleos en el sector privado como el motivo principal para la migración interna de los pobladores, ya que buena parte de la actividad laboral se sostiene mediante empleos vinculados a organismos públicos, como la Intendencia de Maldonado [IDM] o servicios municipales. De todas maneras, resaltó que crece la inversión “en chacras turísticas de tres o más hectáreas” y cree que Aiguá “tiene todo” para seguir desarrollándose.

Mencionó que el Centro Deportivo Municipal, la Casa de la Cultura, el Cerro Catedral, Las Sierras de Valdivia, el Museo San Antonio, un liceo y siete escuelas rurales son parte de los atractivos para potenciales nuevos pobladores, tanto en la ciudad como en el entorno rural. Además, resaltó la participación de la localidad en el proyecto Carapé, una iniciativa de desarrollo sostenible y conservación, impulsada por la ONG Ambá junto con la IDM.

Los desafíos de un “crecimiento ordenado”, según Abella

“Es un pueblo que viene creciendo de forma ordenada y manteniendo sus valores en la educación y la cultura. Es un bastión de lo que queremos para el Maldonado del futuro”, sostuvo el intendente de Maldonado, Miguel Abella, durante un acto protocolar, este jueves 7.

Destacó que “mucha gente que visitó Aiguá para conocerlo decidió radicarse en su entorno” y que actualmente hay “al menos dos o tres colonias de distintas nacionalidades cerca de Aiguá, residiendo y compartiendo su cultura y su vida con la nuestra”.

El jefe departamental entiende que “se debe trabajar en las zonas rurales con los emprendedores que están en el entorno de Aiguá, mejorar la caminería rural y continuar trabajando en las Grutas de Salamanca, que actualmente no tienen concesionario”.

Entre los desafíos pendientes, mencionó la necesidad de generar un espacio destinado a motorhomes, con el objetivo de que “la gente se anime a venir en ese medio de transporte y tenga su lugar para estacionar”, y planteó “colaborar con el traslado de la planta de saneamiento para evitar que continúe ubicada cerca del arroyo del Aiguá”.

Concursos gastronómicos y baile tradicional

La celebración, que comenzó a principios de mayo con la fiesta Tradición, jabalí y aventura, continuará el 15, 16 y 17 de mayo con la séptima edición del concurso gastronómico Aiguá un gusto, que contará con dos competencias culinarias el fin de semana.

La actividad es organizada por los departamentos de Turismo, Desarrollo e Integración Social y Cultura de la IDM, junto al Municipio de Aiguá. Al igual que en ediciones anteriores, habrá plaza de comidas, stands con “más de 20 emprendedores”, según informó Perdomo, y propuestas musicales en vivo, con cierre a cargo de Iza Papuza el domingo.

Habrá un concurso de platos fríos o calientes con base en carne de jabalí, con 17 grupos inscriptos (individuales o en parejas), que se realizará en la Casa de la Cultura de Aiguá. El certamen se desarrollará en turnos: el sábado iniciará de 8.30 a 10.30, el segundo turno será de 13.30 a 15.30 y habrá un turno final, aún sin horario confirmado.

El domingo, en tanto, se llevará a cabo de 9.30 a 11.30 y el siguiente turno finalizará a las 15.30, mientras que el acto de clausura con entrega de premios se realizará sobre las 18.00. Se pueden ver las bases aquí.

También se desarrollará una competencia de repostería, con siete inscriptos hasta el momento, en la que el jurado -integrado por especialistas locales y de Punta del Este y Maldonado- otorgará puntaje extra a quienes incorporen productos locales como miel, frutos nativos, quesos y dulce de leche. Ver bases aquí.

En ambos concursos podrán participar profesionales y amateurs, mayores de 15 años, y clasificarán a la fase final del domingo los seis equipos con mayor puntaje en la fase eliminatoria del sábado. Para inscripciones, ingresar a este link.

Como novedad, este año se incorpora Margarita de Aiguá, un clásico de la bizcochería uruguaya; aún no se definió la cantidad de participantes. Si bien la versión será “libre”, deberá respetarse la masa y su forma original, puede ser dulce, agridulce o salada, y su diámetro no podrá superar los 12 centímetros.

El concurso está dirigido a emprendedores y personas vinculadas al rubro gastronómico, estudiantes del curso de repostería y residentes de la ciudad de Aiguá, y se realizará el 17 de 11.00 a 13.00. El jurado del evento definirá la mejor margarita de la localidad y su creador recibirá un premio de la organización.

El viernes 15 se realizará una masterclass de cocina dirigida a estudiantes de primaria de escuelas rurales y urbanas del Municipio de Aiguá, alrededor de las 12.30. También habrá demostraciones en vivo de elaboración de productos sin gluten y se prepararán diferentes recetas, entre ellas, un risotto de jabalí con cuatro quesos, apto para personas celíacas, en una jornada que se extenderá hasta las 21.30.