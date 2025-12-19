El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó este jueves Pueblo Edén para conocer los avances del proyecto Carapé, una iniciativa de desarrollo sostenible y conservación impulsada por la ONG Ambá junto a la Intendencia de Maldonado (IDM) tras la firma de un convenio marco.

También estuvieron presentes el fundador de Ambá y director del proyecto, Rodrigo Patrón, los ministros de Turismo y Ambiente, Pablo Menoni y Edgardo Ortuño, y los intendentes de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Río Negro. La delegación de autoridades fue recibida en la bodega Cofradía de las Sierras, donde se presentó este proyecto que apuesta a quintuplicar las áreas protegidas de Uruguay y potenciar la identidad de las comunidades locales, el turismo, la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

Rodrigo Patrón, fundador de Ambá y director del proyecto Carapé, aseguró en una rueda de prensa que el proyecto “puede ser la próxima innovación de Uruguay al mundo”, y que la iniciativa destaca que “el desarrollo y la conservación pueden ir de la mano”. Informó que incluye a Maldonado, Lavalleja y Rocha, y se busca “conservar 1.200.000 hectáreas destinadas al desarrollo local y al trabajo con emprendedores”, y resaltó que “regenera el sistema, poniendo en valor la cultura y los ecosistemas, para que no exista una falsa dicotomía entre la producción y la conservación”.

En Maldonado, la iniciativa abarca las localidades de Aiguá, Garzón, Pueblo Edén, Pan de Azúcar y Sierra de las Ánimas. Para Ambá, esa área “representa un ecosistema de valor excepcional, con un 12% de monte nativo y una biodiversidad que alberga especies prioritarias para la conservación, como la yerba mate, el dragón, el margay, el sapito de orejas miranda”.

Turismo sostenbile y compartido

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, por su parte, señaló que se busca “desestacionalizar el turismo, atraer visitantes fuera del verano y trabajar con emprendedores locales”. Recordó que el proyecto inicialmente “abarcaba sólo Maldonado y casi el 75-80% de la tierra”, lo cual en su momento causó “alarma” por el desarrollo turístico desde la ruta 9 hacia la costa. Consideró necesario que Maldonado “comparta el turismo” con las intendencias de Rocha y Lavalleja y “explotar algo que sea positivo” para las tres.

Menoni indicó que la naturaleza integrada a emprendimientos sostenibles “será un motor de la economía del futuro en el turismo”. Además, celebró la articulación público-privada y la gestión entre públicos, desde el primer nivel de gobierno hasta los intendentes. En tanto, Ortuño destacó a los emprendedores que buscan “generar un desarrollo local y nacional a partir de la valoración del ambiente”, y agregó que el proyecto “se alinea con la intención del Poder Ejecutivo de incrementar las áreas protegidas”.

Por último, Alejandro Chertkoff, propietario de la bodega y viñedos Cofradía de la Sierra, donde se realizó la presentación del proyecto Carapé y el proyecto de Islas y Canales Verdes del Río Uruguay -ambas iniciativas a cargo de Ambá-, señaló que el emprendimiento vitivinícola forma parte del proyecto Carapé y que esta iniciativa busca “proteger cultivos, bosques y montes autóctonos”.