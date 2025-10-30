El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expuso en Punta del Este sobre los ejes planteados por la cartera en el presupuesto nacional, con énfasis en los cambios en el régimen de promoción de inversiones en el país. Convocado por el Colectivo de Turismo de Punta del Este y Maldonado, habló en Enjoy para un público integrado mayormente por empresarios y autoridades departamentales.

El secretario de Estado explicó, en ese contexto, los cambios que promueve el equipo económico para la obtención de la residencia fiscal por inversión para los no residentes, sobre cuyos alcances había sido consultado más temprano durante una reunión con la directiva de la Cámara Empresarial de Maldonado.

La propuesta de levantamiento del secreto bancario a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) y las fiscalizaciones de este organismo sobre los comercios que operan en verano fueron otros temas que plantearon los empresarios y que el ministro abordó en su disertación.

Cambios en residencia fiscal y secreto bancario no afectarán inversiones, dijo

Oddone reconoció que las modificaciones planteadas para el régimen de residencia fiscal y el levantamiento del secreto bancario a pedido de la DGI son “controversiales”, pero descartó que esto pueda “ahuyentar” las inversiones. “En absoluto creo que eso tenga relevancia. Sí creo que tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE, con mucho cuidado y precaución de no violentar derechos de los contribuyentes en cuanto a su individualidad y su privacidad”, dijo.

Aunque la iniciativa no fue aprobada en Diputados, el ministro reiteró que insistirá ante el Senado. “No creemos que esto tenga consecuencias sobre la inversión. Si lo pensáramos, no lo haríamos”, sostuvo.

Nuevos planes para el edificio de la Aduana en Punta del Este Oddone fue consultado sobre el futuro del edificio de la Aduana en Punta del Este, que pertenece al MEF y atraviesa un fuerte deterioro. Si bien en la administración pasada se anunció que el lugar se reconvertiría como parte del [proyecto de reforma de la zona portuaria]https://ladiaria.com.uy/maldonado/articulo/2024/6/reforma-del-puerto-de-punta-del-este-que-intervenciones-habra-y-como-se-financiaran/ y su entorno, la iniciativa no prosperó. El ministro dijo que conversó del asunto con el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal y con autoridades del gobierno departamental, y manifestó que la cartera económica "va a promover un traslado para liberar el espacio, para que ese lugar emblemático pueda funcionar con otros fines”. Declinó opinar sobre cuál será el mecanismo para esa transformación: “eso lo definirán los que saben”, expresó.

Inspecciones de la DGI en temporada estival

Oddone también dijo a comerciantes y empresarios que las inspecciones de la DGI en la temporada de verano –un tema que históricamente genera malestar en los propietarios de los negocios– apuntan a “mejorar la eficiencia en la recaudación sin molestar al sector privado”.

Dijo que el objetivo del equipo económico es volver a los niveles recaudatorios de 2019. “Por razones probablemente fundadas, en el período anterior los niveles de eficiencia fueron relajados y tenemos que volver al nivel de aquel año”, enfatizó.

Luego señaló que el MEF está “abierto a atender y recibir comentarios, sugerencias o críticas respecto a abusos o malas prácticas” que se consideren apartadas durante la temporada. “Somos muy sensibles a eso”, aseguró.

Reunión con la Cámara Empresarial

Más temprano, Oddone se reunió con directivos de la Cámara Empresarial de Maldonado para analizar la actualidad del país y los desafíos que enfrenta el sector empresarial.

En la conversación también estuvo la preocupación por las políticas de residencia fiscal y el “tax holiday”, que a juicio de la cámara son “fundamentales para el fomento de la inversión en Uruguay”, además de las inspecciones de la DGI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social que se realizan en el pico de actividad estival.

El presidente de la cámara, Willy Ihlenfeld, destacó que Oddone es el primer ministro de Economía “que tiene la deferencia” de acercarse a la sede gremial para intercambiar sobre asuntos de interés. Oddone, en tanto, dijo que es “un vecino” de Maldonado, en tanto es propietario y asiduo visitante, por lo cual dijo conocer muy bien las preocupaciones del sector. Aseguró que se llevaba una serie de anotaciones y planteos para analizar.