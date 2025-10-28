En las primeras horas de la mañana de este martes 28, el servicio de emergencias 911 fue alertado de que un hombre había sido baleado en el pecho mientras se encontraba en la zona conocida como Las Caballerizas, en el asentamiento Los Eucaliptus de la capital departamental.

Los agentes que llegaron al lugar en una unidad de respuesta policial móvil (URPM) determinaron que el hombre, de iniciales FJLA, se encontraba caminando junto a su pareja cuando otro hombre “que se encontraba en las inmediaciones” le disparó varias veces con un arma de fuego.

Según los testimonios, FJLA se había adelantado, dejando unos metros atrás a la mujer que lo acompañaba, cuando el agresor le apuntó al pecho, disparó y huyó a pie. El médico de la unidad de emergencia móvil que llegó al asentamiento confirmó el fallecimiento de la víctima.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, y parte de su comando se presentaron en la escena junto con la jefa de zona, Cristina Techera, y el comisario de la seccional 1ª de Maldonado, Daniel Romero. El encargado del Departamento de Homicidios, Miguel Bitancourt, siguió el relevamiento y levantamiento de indicios desarrollado por la Policía Científica.

La Jefatura informó que la víctima tenía antecedentes penales y que la investigación sobre las causas del asesinato es conducida por la Fiscalía de segundo turno de Maldonado.