El proyecto “Espacio joven: mirando hacia el mar”, creado hace tres años por docentes del liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis, se encuentra dentro de los diez finalistas para los Premios Nodo 2025 a la innovación pedagógica de Uruguay, otorgados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP) y Ceibal.

La propuesta está abierta a la votación de la ciudadanía hasta el 25 de noviembre, y este viernes 31 el equipo entregará una presentación y un video para consideración del jurado, dijo a la diaria Nicolás Parma, adscripto del liceo, docente de Filosofía y referente del espacio joven.

Explicó que el proyecto se inscribe en “una actividad no curricular y de carácter social” que funciona hace tres años y consiste en que los estudiantes participen en campamentos, talleres y ferias educativas, prácticas de navegación, limpieza de playas y reconocimiento de especies de flora y fauna, entre otras actividades.

Estas acciones se desarrollan mientras los estudiantes esperan para cursar otra unidad curricular y también apuntan a “algunos que están por dejar el liceo; una población más vulnerable”. También forman parte del proyecto el profesor de Música Diego Mendizábal y la profesora de Educación Social y Cívica Pamela Pérez.

La idea es “fortalecer las trayectorias de estudiantes con mayor vulnerabilidad, reforzando los vínculos comunitarios y la participación juvenil a través de propuestas creativas con impacto ambiental”, describe un video publicado en la página de Ceibal.

Además de las actividades mencionadas, el proyecto incluye la identificación de problemáticas locales y la articulación con actores de la zona, como el Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, el liceo Profesor Álvaro Figueredo de Pan de Azúcar y vecinos nativos de Punta Negra y Punta Colorada, mencionó Parma.

A su vez, dijo que la participación de estos premios es importante por “la metodología pedagógica utilizada” y herramientas como el laboratorio Ceilab, implementado este año en el liceo para “medir la intensidad del viento, los microbit y la calidad de agua” que se ha utilizado en las salidas.

El docente agregó que el concepto central es “llevar el aula a la naturaleza, que es lo vivencial, la experiencia”, y que, en ese contexto, se consideran “vitales” las actividades vinculadas al ambiente para “desarrollar la conciencia del cuidado, de compartir con otros ese cuidado y de transmisión de valores”.

Los docentes ganadores de la distinción central y la especial viajarán a Helsinki, Finlandia, para participar en el Foro Internacional de Aprendizaje sobre la Educación Finlandesa: STEP 2026, mientras que el equipo ganador del premio del público viajará a la Feria del Libro de Buenos Aires.

Asimismo, se otorgará una estatuilla “Premio Nodo”, creada por el artista visual Santiago Dieste, un diploma de posgrado en especialización en tecnologías educativas a cargo de la Universidad Tecnológica de Uruguay, y serán seleccionados para el Programa Preceilab 2025.