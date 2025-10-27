El intendente de Maldonado, Miguel Abella, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, y el representante del sector empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, evaluaron este lunes 27 los resultados de las elecciones legislativas en Argentina, donde se impuso el partido liderado por el presidente Javier Milei.

Durante una primera reunión de “puesta a punto”, para analizar asuntos de interés del empresariado, los representantes del sector y el intendente coincidieron en “los buenos auspicios que ven para la próxima temporada, ya que se disipa la incertidumbre que existía en la previa”, divulgó Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (IDM).

Entienden que los resultados de los comicios darán “oxígeno” al gobierno de Milei y la posibilidad de avanzar en reformas con apoyo parlamentario. “Siempre que Argentina creció e incrementó su PBI, Maldonado siempre se ha visto favorecido, así que se vienen buenos tiempos para el departamento”, afirmó Ilhenfeld más temprano, entrevistado en FM Gente.

Por otra parte, Ihlenfeld y Pereyra trasladaron al intendente algunas inquietudes del sector, como el Registro Único Nacional de Empresas y Vehículos (RunaEV), que “actualmente genera una doble tributación para algunos empresarios del departamento”. “El intendente nos explicó las modificaciones que se implementarán para ajustar el sistema y evitar la doble imposición”, señaló el presidente de la gremial empresarial.

También conversaron sobre la anunciada apertura de la peatonal del centro de Maldonado, que la Cámara Empresarial respalda. “Siempre fuimos favorables a la apertura y a la necesidad de coordinar con todos los actores involucrados para revitalizar el centro de la ciudad”, dijo el presidente de la gremial.

Si bien no se fijó una periodicidad para futuros encuentros, Ihlenfeld aseguró que la comunicación con el intendente Abella quedó abierta: “Cada vez que la situación lo amerite, seguiremos teniendo instancias como esta. Además, estamos coordinando una próxima visita del intendente a la Cámara Empresarial de Maldonado”, expresó.