El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, integrantes de su comando y de la policía local se reunieron con dirigentes de la Liga de Fomento de José Ignacio para planificar las acciones operativas y de seguridad de cara a la próxima temporada estival 2025-2026, época en que aumentan los visitantes, la actividad comercial y la cantidad de eventos en el balneario.

Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la institución local, se hizo hincapié en “la prevención del delito, la coordinación interinstitucional, la distribución de recursos humanos y logísticos, y la implementación de estrategias específicas para la zona costera”, informó el Ministerio del Interior.

También fueron evaluadas las demandas de la comunidad y las necesidades operativas que “requerirán refuerzos en materia de patrullaje, controles vehiculares, presencia preventiva en zonas comerciales y eventos sociales, así como la atención rápida de posibles emergencias”.

Trezza destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales, así como “el vínculo permanente con instituciones locales y vecinos, con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad pública”.