La tercera edición de CineMarea, una residencia cinematográfica itinerante, se desarrolla esta semana en Aiguá, donde 25 cineastas locales e internacionales filman cortometrajes inspirados en paisajes, historias y la identidad local. Este viernes, a las 20.00, los trabajos realizados se proyectarán de forma gratuita en la plaza de la ciudad, aunque la locación puede cambiar según las condiciones de tiempo.

La temática de los cortos es libre, dijo a la diaria la cineasta y directora ejecutiva del proyecto desde 2023, Belén Ballesteros. A modo de anécdota, contó que una rumana “quedó fascinada con las vacas y el mundo ganadero” desde que llegó a Uruguay está filmando un corto documental sobre Cacho, un vecino de Aiguá y un “personaje simpático y característico” que tiene un vínculo cercano con sus vacas, “a quienes les pone nombre y son como sus mascotas”. Una participante colombiana, en tanto, se centró en una investigación que desarrolló sobre mitos de la localidad.

Ballesteros agregó que la selección de destinos -además de Aiguá están Aguas Dulces, La Floresta y Carmelo- busca “mostrar diferentes caras de Uruguay” y que cineastas extranjeros y uruguayos conozcan el país a través de CineMarea. En el caso de Aiguá, destacó que es “un pueblo serrano con una idiosincrasia distinta en el día a día”, mientras que, en Aguas Dulces (Rocha) está presente el sonido del mar, en La Floresta (Canelones) su arquitectura, vegetación y cercanía con la capital, y Carmelo (Colonia) se distingue por lo colonial, el campo, la lechería y los viñedos.

El grupo de cineastas arribó el pasado sábado 22 a Aiguá y el domingo 23 realizaron una caminata para conocer la localidad y “empezar a bajar ideas y barajar posibilidades para el cortometraje a producir”. En total, se realizarán diez cortometrajes por destino. Cada proyecto lleva adelante “su propio cronograma, aunque con cierta estructura de base” brindada por el equipo de CineMarea.

También se realizó un taller de experimentación sonora a cargo de Claudia Píriz, con el objetivo de incentivar a que “el sonido empiece a ser parte de la construcción de sus proyectos y hablar del paisaje sonoro”, dado que en “muchas veces se suele priorizar la imagen antes que el sonido”. La actividad incluyó un recorrido para reconocer los sonidos que “construyen la identidad del lugar”.

Difusión de los cortometrajes

Los cortometrajes elaborados en la semana se transmitirán, cada miércoles, a través del canal de CineMarea en Youtube; luego se darán de baja para “evitar perjudicar su distribución internacional”.

Este miércoles a las 19.00 se exhibirán los de Agua Dulces, donde CineMarea estuvo el viernes 21 y se sintió “el crecimiento del proyecto porque la comunidad estuvo abierta a ser parte” y algunos vecinos se animaron a actuar. En la proyección final “hubo más de 100 personas en una localidad de 700 habitantes”, destacó Ballesteros.

A su vez, agregó que desde la organización de CineMarea se apoyará la difusión de los cortometrajes producidos mediante postulaciones a festivales nacionales e internacionales. Además, para la edición de 2026 esperan “organizar giras itinerantes por diferentes comunidades del interior y proyectar desde los primeros cortometrajes realizados hasta los últimos”.

Después de Aiguá, el proyecto continuará el 5 de diciembre en la Plaza Lavalleja de La Floresta y el 12 en el Patio de Casa de la Cultura de Carmelo, ambos días a las 20.00. El ciclo cerrará el 16 de diciembre en la Sala Zitarrosa de Montevideo, con entrada gratis y sin reserva previa, donde se proyectarán tres cortometrajes por localidad.