El despido de Raquel Martínez, secretaria administrativa de larga trayectoria en el Frente Amplio de Maldonado, sigue cosechando rechazos en la organización política. Esta semana, la Comisión Asesora en Género resolvió retirar a su representante en el secretariado por entender que se trató de una medida “inconsulta y sin la aprobación de los órganos decisorios y estatutarios departamentales”.

En una nota dirigida a la Mesa Política y al Plenario Departamental del FA, la comisión expresó su “preocupación y enfático desacuerdo con el accionar del secretariado”. “Esta acción inorgánica plantea un escenario de conducción autoritario, que desconoce la opinión de bases y sectores y atenta contra la pluralidad democrática del FA”, indica el texto.

La comisión entiende que, en las semanas que transcurrieron desde el despido, “se han esgrimido excusas y se ha faltado a la verdad” en varias ocasiones, por ejemplo, al adjudicar el despido a una decisión del FA central. Agrega que “el destrato, la tolerancia a diferentes formas de violencia y la persecución a quienes opinan diferente han instalado un clima nefasto para el desarrollo de la fuerza política”.

Más adelante, sentencia que la decisión del secretariado “lesiona la confianza en la forma en que el FA se vincula con sus trabajadores y trabajadoras” y que apartar a Martínez de esa forma “envía un mensaje negativo hacia la militancia y la sociedad, debilitando los valores de justicia, respeto y equidad que siempre hemos defendido”.

“Profundo dolor y desconcierto”

La comisión destaca que Martínez es una militante con una larga trayectoria en el FA y en la sociedad de Maldonado, que integra desde siempre la Comisión Asesora en Género del FA, además de ser una reconocida defensora de los derechos humanos y de la diversidad. “Su compromiso, solvencia y militancia han sido siempre un aporte valioso y coherente con los principios de nuestra fuerza política”, enfatiza.

Por ese motivo, expresa “su total respaldo” a la trabajadora y a su lucha por la restitución a su puesto de trabajo, en tanto consideran que “su dignidad ha sido vulnerada”. Asimismo, ante el despido de Martínez, la representante de la Comisión Asesora en Género de Maldonado, Silvana Ruggieri, se retiró del secretariado.

“Consideramos que [el secretariado] no se ajusta a los principios que nos representan en cuanto a la justicia de género, a la lucha incansable por un trato no violento hacia las mujeres, minorías y disidencias y al respeto absoluto a la condición de equidad y justicia laboral”, apunta.

Por último, plantea la necesidad de convocar a un Plenario Departamental para tratar este tema “en un clima de respeto y asumiendo responsabilidades” y elevar esta postura a la Mesa Política Nacional y a las restantes departamentales frenteamplistas. “Manifestamos nuestro profundo dolor y desconcierto por lo que se está dando dentro de la fuerza política”, concluye.