El emblemático Cuartel de Dragones, ubicado en el centro de la ciudad de Maldonado, se convertirá en el castillo del Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts en la tarde-noche de este viernes 28. De 18.00 a 22.00, público de todas las edades podrá ser parte de una “Noche mágica en el cuartel”, una velada que ambienta el mundo fantástico de Harry Potter creado por la autora británica J. K. Rowling y adaptado al cine en ocho películas.

El evento propone juegos interactivos, stands temáticos, feria gastronómica y de artesanías, estaciones para sacarse fotos con los personajes de la serie y un concurso de disfraces para brujas, magos y criaturas fantásticas, informó el Municipio de Maldonado, a cargo de la organización.

Tras la puesta de sol, además, se proyectará la primera película de la saga en las paredes del cuartel. También habrá juegos de rol a cargo de Forjadores de Leyendas, una iniciativa de los grupos Critical Hit y Caóticos Hit de Maldonado cuyo objetivo es acercar este entretenimiento a la comunidad junto con la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Maldonado. La entrada es gratuita.