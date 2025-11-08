Este viernes se dictó sentencia en el caso del femicidio de Karina Funes, ocurrido en Punta Colorada el 6 de mayo de 2024. “Se dispuso una condena de 28 años de penitenciaría por los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas”, informó la Fiscalía General de la Nación.

En el juicio oral, que comenzó en setiembre pasado, la fiscal Fiorella Marzano había solicitado la pena máxima de “30 años más 15 años de medidas eliminativas de seguridad, previstas para individuos considerados especialmente peligrosos una vez cumplida la pena principal”, informó en su momento el sitio Portada.

Funes, de 53 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza. La mató Miguel Ángel Toledo, un hombre con quien había comenzado una relación apenas dos meses antes, tras conocerse en una red social. Unas horas antes del crimen, la mujer lo había denunciado por violencia y amenazas. La persona que dio aviso a la Policía sobre el letal ataque declaró que vio discutir a la pareja y que, tras disparar el arma, el hombre huyó en un vehículo.

Toledo fue encontrado poco después en la Rambla de los Ingleses, a la altura de La Rinconada, donde protagonizó un siniestro vial. Intentó suicidarse de un disparo en la cabeza, pero sobrevivió. El femicidio conmocionó a la comunidad de Punta Colorada, balneario del municipio de Piriápolis donde Karina se radicó durante la pandemia.

Al mes siguiente del crimen, la Comisión pro Fomento del balneario instaló un banco rojo en su memoria y organizó una jornada de reflexión.