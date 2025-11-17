Pesca de corvina negra en la desembocadura de La Barra de Maldonado (archivo, enero de 2024).

Tras recibir denuncias de vecinos sobre la presencia de redes no autorizadas para la pesca de corvina negra en la desembocadura del arroyo Maldonado, este lunes la Intendencia de Maldonado (IDM) llevó adelante un operativo junto con Prefectura Nacional Naval y la seccional de La Barra para “preservar la zona e impedir prácticas que afectan directamente a especies protegidas”.

Durante el relevamiento, realizado en horas de la mañana, no encontraron redes ilegales, pero las recorridas continúan, se informó desde la comuna. La directora de Medio Ambiente de la IDM, Virginia Villarino, indicó que hace tres semanas se contactó con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para “advertir sobre esta situación”.

Recordó que la Resolución 206/2025 de la Dinara establece, en su artículo 1, una veda precautoria para la especie corvina negra, que prohíbe la extracción de estos peces bajo cualquier modalidad en todos los ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata y en el océano Atlántico.

Los incumplimientos se registran prácticamente cada año. En noviembre de 2024 la agrupación ambientalista Coendú denunció la presencia de decenas de pescadores que van tras la corvina negra en la desembocadura del arroyo Maldonado, violando la veda precautoria de extracción.

Los pescadores, que tradicionalmente llevan sus cañas y se instalan a unos 300 metros de la costa atlántica, defienden su actividad y cuestionan a otras personas que colocan sus redes y “arrasan con todo, corvinas chicas o grandes, que a veces se pudren porque demoran días en levantarlas”.