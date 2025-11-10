Días atrás comenzó la instalación de casetas de guardavidas en Punta del Este para el servicio que comenzará a funcionar a partir de este viernes 14. En principio, funcionará los fines de semana de 9.30 a 19.30; a partir de diciembre será diario, hasta el 5 de abril.

Este mes habrá 259 guardavidas que se incrementarán hasta llegar a 320 desde el 1º de diciembre. Trabajarán distribuidos en 88 casetas apostadas entre el arroyo Solís y la playa Brava de José Ignacio.

Marcelo Simoncelli, supervisor del equipo de guardavidas de la Intendencia de Maldonado (IDM), comentó que las casetas “son las mismas que estaban en la última temporada” y que “se reforzaron las bases y escaleras” para garantizar la seguridad.

Para este verano se incorporan al servicio tres cuatriciclos, sumados a los siete ya dispuestos, y también una moto de agua aportada por una de las empresas que brinda servicios en la playa Mansa, que se suma a otras dos.

El domingo 9 se realizó la prueba “de suficiencia” en Los Dedos de Punta del Este, que constó de una corrida de 800 metros, ingreso al agua y nado de 600 metros en un circuito delimitado.

Simoncelli señaló que los entrenamientos en las playas continuarán hasta fines de este mes y recordó que las playas más “peligrosas” son la Brava, La Barra, Manantiales y José Ignacio. En este sentido, recomendó que las personas se bañen cerca de donde esté instalado el servicio de guardavidas.

El director general del Departamento de Deportes de la IDM, Fernando Álvez, dijo que se busca que sea “una temporada segura” y que se trabaja en conjunto con otros departamentos, como Movilidad e Higiene.