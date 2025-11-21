Desde hace varios días, equipos de diferentes países están reconociendo la zona serrana de Maldonado y preparando motores con vistas a las competencias enmarcadas en la 30ª edición del Rally del Atlántico que se realizan este fin de semana. Como todos los años, se disputará la final de tres campeonatos en simultáneo: Rally FIA CODASUR, Rally FIA NACAM y Nacional de Rally.

Además, se incorpora la gran final del Primer Campeonato Panamericano FIA de Rally, “un hecho histórico” para el automovilismo uruguayo, según destacaron autoridades departamentales y organizadores.

“La presencia de delegados de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), veedores técnicos y autoridades deportivas de América y Europa reforzará el carácter oficial y la proyección internacional del evento”, destacó el Club Uruguayo de Rally, organizador del tradicional Rally del Atlántico.

70 autos y 25.000 personas

Se estima que las competencias de este sábado 22 y domingo 23 congregarán a unas 25.000, entre público y competidores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay. En carrera habrá casi 70 autos, cuyo parque de asistencia se encuentra en la Parada 2 de la Playa Brava de Punta del Este, indicó la organización. Tras la ceremonia de largada desde la escultura de Los Dedos, prevista para las 20.00 del viernes 21, durante sábado y domingo se recorrerán caminos de tierra con enlaces de calles asfaltadas.

La competencia contará con un total de 11 tramos cronometrados, introduciendo por primera vez el circuito del Cerro Catedral -de 27,80 kilómetros-, que será recorrido en dos oportunidades. El sábado por la tarde también habrá una pasada por el Circuito Polideportivo Motor, en la ciudad de Maldonado.

La información detallada sobre las etapas, circuitos, competidores, recomendaciones para la seguridad del público y cuidado del ambiente se encuentra disponible en el magazine del rally, publicado en el sitio rallyatlantico.com.