Este jueves se vio afectado el suministro de agua potable en Piriápolis, los balnearios al oeste y también al norte como Cerros Azules y Gregorio Aznárez, producto de “una falla en una pieza del troncal que abastece la zona oeste desde el sistema de Laguna del Sauce”, informó el ingeniero y próximo gerente general de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE en Maldonado, Hugo Trías, a la diaria.

Explicó que esto se debió a la ejecución del “empalme de las nuevas obras del recalque de Cerro del Toro a la tubería troncal que abastece a los balnearios de la zona oeste”, programado y comunicado días antes por la UGD para el pasado miércoles.

Trías dijo que la restitución de agua potable será “más rápida en las zonas bajas de Piriápolis, y se extenderá por toda la costa hasta Solís”, mientras que Cerros Azules y Gregorio Aznárez que son abastecidos por un bombeo de Las Flores, “se verá mayormente resentido”, aunque está previsto que el servicio regrese cerca de las 20.00.

Mencionó que “el llenado de troncales [tuberías principales de la red de agua potable] que están sometidos a presiones elevadas, es una operación de mucho cuidado”, y aseguró que se espera que “no haya un nuevo inconveniente”.

Por la mañana también hubo corte de agua en toda la ciudad de San Carlos, y según informó el ingeniero se debió a dos roturas “imprevistas” a la entrada y a la salida del tanque de distribución de esa localidad. El servicio quedó habilitado a media tarde, tras las reparaciones de rigor.

Trías señaló que las tuberías de fibrocemento tienen “mayor propensión a romperse, sobre todo por fenómenos de temperatura y movimientos de terrenos”, y además son “susceptibles a roturas por la integridad estructural de la propia pared del caño”.