Mario Sebastián Pérez Cabrera está requerido por la policía desde este jueves, cuando fue autorizado a una salida transitoria desde la cárcel de Las Rosas y no regresó. Cumplía una condena de diez años y diez meses de penitenciaría por matar a tiros a Walter Melognio y herir gravemente a otro hombre en La Capuera, en 2022. Entonces ya contaba con antecedentes penales.
La Jefatura de Policía de Maldonado informó que el homicida, de 26 años, salió a una consulta médica “portando una tobillera electrónica que rompió una vez que estuvo afuera”. Luego, “se perdió el control” sobre él. La Fiscalía dispuso la difusión de la búsqueda a la prensa, entre otras actuaciones.
Pérez fue detenido por Interpol en el aeropuerto de Carrasco en setiembre de 2024 y trasladado a Maldonado; venía de cumplir una pena en San Pablo (Brasil). Una vez en la capital departamental, resultó condenado por un delito de homicidio y otro de lesiones graves intencionales. Un joven de 22 años había sido condenado como cómplice pocos días después del crimen.
Quien posea información sobre el paradero de Pérez debe comunicarse al 911, por la línea gratuita 0800 5000 del Ministerio del Interior o presentándose en la seccional policial más cercana.
